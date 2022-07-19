Черная метка на века: закосившему под бабу опальному Галкину пришел конец на родине

Поклонники долго гадали, что же будет с Максимом Галкиным, и каково его будущее... Наконец дело близко к развязке.

После начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе с семьей покинул Россию и отправился в Израиль. Там он выходил на связь с поклонниками и всячески критиковал российскую власть, продолжая при этом клясться в любви к родине. Однако многие не поверили опальному шоумену, который не раз в своих пародиях косил под баб, и отвернулись от него.

После того, как Галкин выступил с хамскими заявлениями в адрес России, его стали заочно считать персоной нон-грата в стране. Однако все это было на уровне разговоров. Наконец ситуация прояснилась не в пользу мужа Аллы Пугачевой.

В России появится официальный черный список артистов, нежелательных для России. В него включены более 30 музыкантов. Но общественники считают, что если в него добавить актеров и юмористов, он увеличится в несколько раз.

В черном списке находятся Земфира, Манижа, Монеточка, Валерий Меладзе и другие исполнители. Глава рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич намерен направить письмо в Госдуму с просьбой утвердить список на законодательном уровне. В частности список предлагается пополнить именем Максима Галкина. Для него это будет черная метка, которая положит конец злостным шуточкам.