"Как, с кем и в каком количестве": Сексолог поставил диагноз беспорядочно меняющей партнеров Волочковой

Анастасия Волочкова может себе позволить заниматься сексом с теми, кто ей нравится. Но к чему это приведет?

Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову обвиняют в беспорядочной интимной жизни и частой смене партнеров. Балерина не скрывает своих поклонников и часто рассказывает о своей насыщенной жизни в соцсетях. За это ее и ненавидят.

В беседе с "Дни.ру" бизнесвумен, сексолог, основательница элитного эротического клуба "Город грехов" Анна Фокс высказала свою точку зрения на обвинения в адрес российской артистки балета Анастасии Волочковой.



"Что плохого в том, что человек свободен от предрассудков и общественного мнения? Получает от своей жизни все, что пожелает. А кто судьи? Судьи чаще всего те, кто не может себе позволить жизнь, которую они хотят, потому что есть общественное мнение и рамки, установленные в обществе, за которые они не могут выйти. Они хотят прекрасную и разнообразную сексуальную жизнь, но не могут этого позволить из-за внешних рамок, навязанных обществом. В итоге, не получив желаемого, таким людям остается только судить других. Мы давно живем не в каменном веке. Сейчас 21 век, и девушки работают наравне с мужчинами и отвечают за себя самостоятельно. И почему они не могут вести свою сексуальную жизнь так, как они хотят?" – отметила сексолог.

"Секс – это прекрасно! Секс-это огромная энергия, которая помогает нам жить, улучшает наше здоровье и делает нас счастливее. То, как заниматься сексом, с кем заниматься и в каком количестве – это все личное дело каждого, и в обществе это никак не должно покараться. Считаю, что в плане сексуального развития Россия отсталая страна. Вместо осуждения Анастасии Волочковой каждому нужно заняться своей сексуальной жизнью, понять, что нравится и возбуждает и развиваться в этом направлении, а не осуждением человека, который может позволить себе все и плюет на людей, которые ее осуждают. В нашей стране не хватает сексуального образования, каждый учится как может и боится это обсуждать с другими, пробовать что-то новое и вместо образования в этой сфере, начинают заниматься осуждением. Анастасия познала свою сексуальность, свои желания и наслаждается своей жизнью", – заключила Анна Фокс бизнесвумен, автор проекта "Город Грехов".