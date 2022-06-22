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Шоу-бизнес
Изменившуюся до неузнаваемости Яковлеву спутали с Польной: Не узнать!

Изменившуюся до неузнаваемости Яковлеву спутали с Польной: Не узнать!

Поклонники Елены Яковлевой не узнали ее на новом снимке.
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Знаменитая актриса в последнее время пропала из поля зрения публики. В отличии от коллег по творческому цеху она не ведет социальные сети, редко показывается на телевидении или светских мероприятиях, да и вообще ведет закрытый образ жизни. Поэтому поклонникам остается догадываться, как поживает Елена Яковлева.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Благо, у звезды сериала "Каменская" есть фан-странички, которые время от времени радуют народ ее новыми снимками. Накануне в одном из них появилась свежая фотография артистки, которая поразила публику. В представшей в кадре блондинке со строгим каре, в шляпке и весьма молодежной одежде не сразу признали звезду театра и кино. Многие, увидев фотографию, подумали, что на ней изображена популярная певица.

"Не узнать! Я одна подумала, что это Ева Польна?", – написали в комментариях под публикацией на фан-страничке Елены Яковлевой пользователи.

И это неудивительно, ведь, примерив на себя новый непривычный образ, актриса действительно изменилась до неузнаваемости. Можно сказать, что звезда сериала "Каменская" моментально сбросила 30 лет. Стоит отметить, что почти все поклонники позитивно восприняли изменения артистки во внешности. К тому же, скорее всего, они временные, а Елена Яковлева преобразилась для очередного проекта.

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Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 09:01 Источник: Соцсети
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