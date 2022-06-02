"Поддержала Кержакова": Тюльпанов влез в грязные разборки с известным блогером

Накануне политик Владислав Тюльпанов в своем микроблоге решил разоблачить известных блогеров, а больше всех досталось Виктории Портфолио.



У нее, к слову, более двух миллионов подписчиков в социальных сетях. Как оказалось, все дело в личной обиде на девушку со стороны семьи Миланы Тюльпановой, из-за чего, собственно, Владислав и решил влезть в грязные разборки.

Начинающий политик рассказал, что Виктория приехала в Петербург из деревни. Ей посчастливилось познакомиться с экс-супругой Александра Кержакова, семья которой проявила доброту к тогда еще никому неизвестной девушке. Она была вхожа в их дом, где собиралась влиятельные друзья Тюльпановых. По словам Владислава, Виктория преследовала свои цели – заводила полезные знакомства.

А когда, говорит брат бывшей жены футболиста, она выбилась в люди, то забыла, благодаря кому это произошло. Дальнейшие ее поступки буквально унизили бывшую жену футболиста и других ее родственников.

"Совершенно скотское отношение к нашей семье, неблагодарное... Ты скажи "спасибо", и тебя никто трогать не будет", – негодует Владислав.

Но больше всего Тюльпановых разгневало то, что Виктория начала общаться с Яной Рудковской, у которой, как известно, давний конфликт с Миланой. "Когда она поддержала Александра Кержакова в грязных разборках", – пояснил причины ссоры Владислав. Тогда его семья подключила к конфликту "определенных людей", после чего светская львица замолчала, потому что, якобы, побоялась уехать из России. А вот Викторию, уверен брат Миланы Тюльпановой, ждет участь похуже.

"Я думаю, что Виктория Портфолио из Санкт-Петербурга уедет точно... Я собираюсь донести уважаемым людям, что это за человек.... Что надо прекращать с ней общение и выжить из этого круга. И никогда больше в такой круг она не попадет", – пригрозил родственник Миланы Тюльпановой.