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Шоу-бизнес
"Разные были периоды": Звезда Comedy Woman о проблемах в личной жизни

"Разные были периоды": Звезда Comedy Woman о проблемах в личной жизни

Наталия Медведева рассказала, как строится ее семейная жизнь.
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Артистка уже 11 лет в браке с игроком КВН Александром Коптелем, с которым раньше вместе участвовала в проекте. О своих отношения Наталия рассказывает нечасто, поэтому любые подробности ее личной жизни всегда вызывают особый интерес. Медведева рассказала, что за годы совместной жизни были разные ситуации, в том числе и проблемы.

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"То что он самый лучший — для меня, и нашей семьи. Я очень много в нем всего ценю. Что он настоящий мужчина. Но я это не всегда понимала…разные были периоды…", – поделилась артистка.

Как и всегда, Наталья была немногословной в отношении личной жизни, больше подробностей подписчикам своего блога она не стала раскрывать. То же касается и детей Медведевой, у нее двое сыновей – Иван и Тимофей. На любых фото в соцсетях артистка предпочитает закрывать им лица, она считает, что это важно для безопасности.

Когда Медведева была беременна вторым сыном, она всячески скрывала этот факт от поклонников. Общественность узнала о пополнении в семье только после родов. Первую беременность Натальи вычислили на 7-м месяце, когда она появилась на "Кинотавре" с животом, который уже не могла скрыть никакая одежда.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 04:24 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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