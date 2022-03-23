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Шоу-бизнес
Покинувшая Россию Литвинова показала ласки с любимой

Покинувшая Россию Литвинова показала ласки с любимой

Рената Литвинова опубликовала новое фото с близкой подругой.
прочитано 275 раз

Как только началась спецоперация российских войск на Украине, некоторые российские знаменитости спешно покинули Россию. Например, Рената Литвинова улетела в Париж, где, кажется, проводит время вместе с певицей Земфирой. Актриса делится новыми снимками в социальных сетях.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Несколько часов назад Литвинова показала поклонникам новую фотографию, на которой запечатлена не только она, но и ее любимая подруга Земфира. Где именно был сделан этот кадр, сложно сказать. В кадре – повернувшаяся спиной к объективу Рената в толстовке с именем артистки, а также прильнувшая к актрисе сама певица.

Трогательный кадр быстро разлетелся по интернету, ведь слухи, касающиеся этих знаменитостей ходят самые разные. Например, поговаривают, что женщин связывает большее, чем просто дружба. Впрочем, такой крепкой связи может позавидовать каждый, ведь актриса и певица дружат уже 17 лет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что покинувшая Россию Рената Литвинова сорвала гастроли. В итоге руководство Московского художественного театра имени Чехова заменило спектакль с участием актрисы на постановку Егора Перегудова "Сирано де Бержерак".

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2022, 19:30 Источник: Соцсети • Требует проверки
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