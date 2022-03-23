Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Крысы есть крысы": Потап и Настя Каменских срочно покинули Украину
"Явление Христа народу": Неузнаваемая Заворотнюк вышла на публику после лечения
"Только не замирай!": Друзья и родные молятся о 49-летней Поверенновой
"Надоели компромиссы": стало известно об уходе 41-летнего Стаса Пьехи
партнеры
Среда
23 марта
Лента новостей
18:48
Кудрявцева заикнулась об одиночестве после информации о проблемах с психикой
18:27
"Проклинаю твоих детей!": беременной Кабаевой желают смерти
18:23
Кроватка-трансформер и балдахин: одинокая пузатая Фриске похвасталась роскошной детской
17:59
"Он улыбается": Пес на свадебной фотосессии взорвал Сеть
17:58
"Только и делала, что пихала медведя": в Конгрессе США заявили о проигрыше Украины
17:40
"Дурдом": Соседов кинул камень в обсуждающих отъезд Пугачевой дотошных россиян
17:31
"Что такое тварь": сорвавшая гастроли Рената Литвинова и в ус не дует
17:12
Иван Дорн запретил россиянам и белорусам слушать свою музыку
17:07
На что идет затейница Ковальчук в постели ради Чумакова
16:53
"Царствие небесное": Сергей Лазарев оставил душераздирающее сообщение о смерти
16:32
"Мира, а штаны?": соблазнительная Карпович оголила свои прелести
16:13
"Физически не мог": Почему Пригожин бросил дочь в самый важный для нее день
16:08
Пожалевший о связи с Бузовой рэпер Потап отправил на помойку награды из России
15:44
"Я снимаюсь в эротике": полуголый Костюшкин торгует собой
15:25
Других вариантов нет: брак с богатым латышом единственный выход для сбежавшей от Путина Хаматовой
15:04
"Работают в час пик": Жители Пушкино стали жертвами банды карманников
15:03
Задержанный за побег внук Ротару вышел на связь
14:59
Бывшая солистка "Мираж" пошла рыться по помойкам
14:46
Политолог Бернардини о тяжелых переговорах с Украиной: Подталкивают ЕС и НАТО к реальной войне
14:40
"Я веду всю жизнь борьбу": Потасканную судьбой Подольскую душит ее отражение
14:28
Большое горе! Звезду Лорак стерли с лица земли
14:19
Стала многодетной и сбросила 20 кило: куда пропала звезда сериала "Сабрина – маленькая ведьма"
14:10
"Это не главное": Песков предложил забыть об "отъехавших звездах" российского шоу-бизнеса
14:00
Обнищал? Сбежавший за бугор Егор Крид заговорил о смене профессии
13:57
Дырка меж двух половинок: Оголившая интимное место Джей Ло подразнила народ
13:43
Дошутились: звезду "Уральских пельменей" турнули пахать на завод
13:41
Появились подробности состояния усыпанной пятнами 72-летней Бабкиной
13:37
"Ситуация в стране и личная ссора всему виной": Власова о состоянии покинувшей родину дочери
13:14
Кромешная тьма: купивший особняк в США Алексей Воробьев рассказал о жизни в подвале
13:13
Баснословная сумма: заграничный особняк влетел Хаматовой в копеечку
13:07
Лавров раскрыл подробности переговоров России с Украиной: Идут тяжело
12:56
"Все заново": c треском провалившаяся Бузова бежит прочь из Москвы
12:53
Утонувшую через год могилу Антоновой обнаружили не сразу
12:48
Зверское убийство: Семью с двумя детьми зарезали в Нижнем Новгороде
12:46
Джакузи с Галкиным, свадьба с Воробей и тайная пассия: секреты холостяка Дроботенко
12:30
"Морщины, раздражение, пигменты": стареющая Орбакайте пошла на крайние меры
12:23
Укусы и алые раны: Возлюбленный-тиран разодрал Волочкову до крови
12:22
Оскорбившее русских продолжение "Секса в большом городе" продлили на второй сезон
12:20
Раздувшаяся после родов Рапунцель из "Дома-2" оголилась перед камерой
12:11
Не собирается возвращаться: как Пугачева будет получать гражданство Израиля
11:50
На могиле Ланового обнаружили бесценную историческую реликвию
11:48
Выселяют из дома: Как микрозаймы загоняют народ в жилищную ловушку
11:38
Потряхивающая грудью Толкалина раздавила промежность надвое: Мое спасение
11:32
Убитый горем вдовец Тодоровский оставил пронизанное болью сообщение: Как можно пережить?
11:09
Засветилась псина: Ряженая жена Петросяна растянула рот до ушей
11:02
Кверху задом: Потную жену Диброва ублажил мужик с большим причиндалом
10:58
Сосиска между: шаловливая Муцениеце истосковалась по любовным утехам
10:57
"Проблемы с головой": осквернившую покойника Семину заподозрили в неладном
10:51
Вцепившаяся в достоинства Нагиева Серябкина засветила интимный кадр: Я его обожаю
10:21
Объявлено об изменениях в выплате налоговых вычетов гражданам
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лолиту бросил, про дочь забыл, а Галушку с детьми променял на молодую: личная жизнь Цекало
Уехала стричь собак в США и не подарила ему детей: как живет таинственная жена Леонтьева
"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс поздравляют с беременностью
"Обманутый – сам дурак": Сябитова предупредила россиянок об опасности
Пригласил к себе жить: кто помогает убитому горем Тодоровскому воспитывать дочь умершей Брик
Подавшая в суд на Волочкову певица скрыла важную информацию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Что такое тварь": сорвавшая гастроли Рената Литвинова и в ус не дует

"Что такое тварь": сорвавшая гастроли Рената Литвинова и в ус не дует

Чем российская актриса Рената Литвинова занята в Париже?
прочитано 468 раз

Гастроли Ренаты Литвиновой в Санкт-Петербурге сорваны. Актриса не вернулась в страну.

ПО ТЕМЕ

Касаются и прожигают взглядом: ласки Литвиновой и Земфиры попали в Сеть после побега в Европу

Лишить всех благ: повернувшимся задом к Родине звездам придумали наказание

Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Руководству МХТ имени Чехова пришлось выкручиваться из ситуации. Постановку Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода", которую должны были показать жителям Северной столицы 31 марта и 1 апреля, в срочном порядке заменили на спектакль Егора Перегудова "Сирано де Бержерак". Об экстренных перестановках сообщается на официальном сайте театра.

Рената Литвинова тем временем во Франции. В Париж знаменитость улетела после начала спецоперации на Украине. Компанию знаменитой блондинке составила давняя подруга – певица Земфира. Поговаривают, что в городе на берегах Сены у Ренаты есть двухуровневая квартира.

На родину Литвинова, судя по всему, не собирается. Актриса села за написание новой пьесы и в ус не дует. В своем телеграм-канале Рената даже анонсирована название работы: "Что такое тварь и как с ней сражаться". Поклонники уверены, что актриса создает нечто злободневное.

"Да, уж... точно на злобу... у меня каждый день полит дебаты на работе ((((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Сражаться или бежать", "Такое ощущение, что с тварью сражаться невозможно, все зря ((", – рассуждают поклонники под постом Ренаты Литвиновой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2022, 17:31 Источник: Телеграм-канал Ренаты Литвиновой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кверху задом: Потную жену Диброва ублажил мужик с большим причиндалом

Пока муж не видит
Шоу-бизнес

Большое горе! Звезду Лорак стерли с лица земли

Певицу посчитали врагом
Шоу-бизнес

"Царствие небесное": Сергей Лазарев оставил душераздирающее сообщение о смерти

Раны в душе артиста не затянулись
Шоу-бизнес

"Ситуация в стране и личная ссора всему виной": Власова о состоянии покинувшей родину дочери

Отъезд на ПМЖ или бегство

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2022 года
Нумеролог предсказал будущее России: Самый тяжелый год
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса
В России за сутки коронавирусом заразились более 28 тысяч человек
В России зафиксировали 34,4 тысячи новых случаев ковида за сутки
В России выявили менее 35 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Спорт

Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер
Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе

Регионы

"Работают в час пик": Жители Пушкино стали жертвами банды карманников
"Никакого дефицита": Как обстоят дела с продуктами в Подмосковье
Два вора-гастролера вынесли деньги мордовских пенсионеров
В Подмосковье работник украл со склада 6 наручных часов
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+