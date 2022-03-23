"Что такое тварь": сорвавшая гастроли Рената Литвинова и в ус не дует

Гастроли Ренаты Литвиновой в Санкт-Петербурге сорваны. Актриса не вернулась в страну.
Руководству МХТ имени Чехова пришлось выкручиваться из ситуации. Постановку Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода", которую должны были показать жителям Северной столицы 31 марта и 1 апреля, в срочном порядке заменили на спектакль Егора Перегудова "Сирано де Бержерак". Об экстренных перестановках сообщается на официальном сайте театра.
Рената Литвинова тем временем во Франции. В Париж знаменитость улетела после начала спецоперации на Украине. Компанию знаменитой блондинке составила давняя подруга – певица Земфира. Поговаривают, что в городе на берегах Сены у Ренаты есть двухуровневая квартира.
На родину Литвинова, судя по всему, не собирается. Актриса села за написание новой пьесы и в ус не дует. В своем телеграм-канале Рената даже анонсирована название работы: "Что такое тварь и как с ней сражаться". Поклонники уверены, что актриса создает нечто злободневное.
"Да, уж... точно на злобу... у меня каждый день полит дебаты на работе ((((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Сражаться или бежать", "Такое ощущение, что с тварью сражаться невозможно, все зря ((", – рассуждают поклонники под постом Ренаты Литвиновой.