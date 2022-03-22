Касаются и прожигают взглядом: ласки Литвиновой и Земфиры попали в Сеть после побега в Европу

Рената Литвинова прислала весточку из Европы. Несколько недель назад звезда сцены улетела из России в компании давней подруги – певицы Земфиры. Сначала говорили, что актриса повезла приятельницу в свою квартиру в Париже. Затем стало известно о поездке парочки в Антверпен – в Бельгии, напомним, учится дочь Ренаты, 20-летняя Ульяна.
В своем телеграм-канале Рената Литвинова опубликовала кадры из личного архива. Снимки, утверждает знаменитость, были сделаны "всего 24 дня назад".
На фотографиях запечатлены Рената и Земфира. Знаменитости обнимаются, ласково касаются и прожигают взглядом друг друга. Фото, надо сказать, вызвали фурор в Сети.
"Какой у Земфиры взгляд😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Этот взгляд)) Желаю чтобы на всех так смотрели", – рассуждают под снимками обитатели Интернета.
Рената Литвинова и Земфира дружат уже 17 лет. Прочность этого союза удивляет многих светских сплетников. Поговаривают, что у певицы непростой характер, дескать, не каждый ее сможет вытерпеть. Литвинова не скрывает, что нашла к Земфире особый подход. В одном из интервью Рената поведала, что всегда отдает подруге "пальму первенства", сохраняя тем самым баланс в отношениях.
Напомним, ходят слухи, что Рената Литвинова и Земфира сбежали в Европу из-за ситуации на Украине. Знаменитости не поддерживают действия российских властей. Когда звезды вернутся на родину – пока не известно.