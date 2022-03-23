Укусы и алые раны: Возлюбленный-тиран разодрал Волочкову до крови

Анастасия Волочкова взмолилась о помощи после жестокого нападения.

Балерина всея Руси привыкла окружать себя горячо любимыми мужчинами, однако из-за одного из них она серьезно пострадала. Артистка разместила в соцсетях пугающий ролик, на котором запечатлен момент нападения на нее: на кадрах слышен вой Волочковой.

Жертвой агрессора она стала сегодня утром. Балерина спокойно лежала на диване, укрывшись пледом. Ничего не предвещало беды, как вдруг на нее ни с того ни с сего напал самый любимый ее мужчина – кот Риччи, который оказался настоящим тираном. Питомец посягнул на святое: принялся жестко кусать за ноги свою хозяйку, вцепился в них своими когтями, от чего та начала истошно выть.

"Ой-ой-ой, на меня так напал Риччи! Как он меня кусает и царапает!", – сказала Волочкова.

Немного успокоившись, она пригрозила коту-тирану, что сейчас позовет того, кто точно ее спасет, однако подмоги так и не дождалась. Как оказалось, Риччи жестко кусает свою хозяйку не в первый раз, а на ее теле то и дело появляются укусы и царапины. Но, несмотря на агрессию питомца, Анастасия призналась, что все равно любит его, а жестокость готова простить.

"Ну, он же маленький, и я ему многое прощаю", – поведала поклонникам Волочкова, а также поинтересовалась у них, страдают ли они от нападок своих питомцев.