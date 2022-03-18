Судьба исчезнувшей во Франции Ренаты Литвиновой туманна

В начале марта звезда сериала "Граница. Таежный роман" Рената Литвинова улетела из России. Актриса отправилась в Европу с подругой – певицей Земфирой. С тех пор знаменитости не выходят на связь. Поклонники считают, что исчезновение актрисы и вокалистки связано с ситуацией на Украине.
Светские сплетники уверены, что Рената повезла приятельницу во Францию. В Париже у Литвиновой есть двухуровневые апартаменты. Актриса и певица взяли билеты в один конец, поэтому вернутся, судя по всему, не скоро.
То, что Рената Литвинова не собирается приезжать в Россию в ближайшее время, косвенно подтверждают перестановки в МХТ имени Чехова. На официальном сайте учреждения отмечается, что все спектакли с участием актрисы отменили.
Постановки с участием Ренаты Литвиновой – "Звезда вашего периода" и "Свидетель обвинения" – 22 марта заменят на спектакль с Константином Хабенским "Контрабас". Вернется ли знаменитая блондинка к российским зрителям, пока не ясно. Судьба Литвиновой в театре туманна.
Отметим, ранее певица Земфира призналась, что расплакалась, узнав о событиях на Украине. Спустя время вокалистка удалила публикацию, в которой сообщала о своих эмоциях. Далее никаких комментариев не последовало.