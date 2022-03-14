Завидуй моим шикарным титькам: разъяренная Волочкова ткнула голой грудью в лицо полицейскому

В Интернет попало скандальное видео, на котором Волочкова расстегивает комбинезон, спускает чашечки кружевного бюстгальтера и начинает мять упругую грудь.
И можно было бы это счесть за милое домашнее порно, если не знать, что действие происходит в общественном месте – в аэропорту. Оказалось, что разъяренная балерина там мало что обматерила полицейских, так еще и показала им грудь. Это, конечно, уже перебор...
Как уверяют очевидцы, Настя якобы долго спорила с одной из сотрудниц и пыталась объяснить, что в свои 46 выглядит лучше, чем она. Последним аргументом Анастасии стала ее сочная грудь. Балерина обожает свои молочные железы, холит их и не стыдится показывать.
Правда, теперь за такую выходку на Волочкову могут возбудить уголовное дело по статье 319 УК "Оскорбление представителя власти". По ней бывшей звезде Большого может грозить штраф, обязательные или исправительные работы.
А упругие перси грозят вылиться в административное дело о мелком хулиганстве, как пишет телеграмм-канал Baza. Причем вызывающее поведение может быть воспринято как отягчающее обстоятельство.