Оголившейся перед полицией пьяной Волочковой грозит суровое наказание

На днях в аэропорту Анастасия Волочкова поссорилась с полицейскими и почему-то показала им свою обнаженную грудь. Она вступила в полемику с женщиной-сотрудницей МВД и решила доказать, что в свои 40 выглядит гораздо круче ее.
Видео, на котором Анастасия Волочкова с агрессивным выражением лица буквально рвет на себе рубаху, вернее расстегивает комбинезон, снимает чашки бюстгалтера и нежно массирует грудь, появилось в Сети в открытом доступе. Как сообщает телеграм-канал Baza, против балерины теперь могут возбудить уголовное дело.
"За оскорбление на балерину могут возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") — по ней Волочковой грозит штраф или обязательные работы", – говорится в сообщении.
Напомним, это уже не первый скандал, в котором Анастасия Волочкова воюет с системой. 18 января она угодила в разборки с бортпроводниками, когда летела с Мальдив в Москву в компании своего бывшего возлюбленного Сергея. Тогда к ней придрались за отсутствие маски. В итоге звезду задержали правоохранители, но потом после беседы в участке отпустили восвояси. Медосвидетельствование выявило алкогольное опьянение.