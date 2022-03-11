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Шоу-бизнес
Выпятившую промежность Волочкову смешали с грязью: Жалко и убого

Выпятившую промежность Волочкову смешали с грязью: Жалко и убого

46-летняя Анастасия Волочкова давно известна своими коронными шпагатами. Однако публике с каждым годом все больше надоедает эта "заезженная пластинка". Народ призвал балерину показать что-то новое.
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Танцовщица разместила в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором вновь продемонстрировала свой идеальный шпагат. Она показала номер, исполненный с маленькой партнершей, в подмосковном Дедовске.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На кадрах видно, как Анастасия Волочкова лихо раздвигает ноги, показывая промежность. Большинство подписчиков резко раскритиковали балерину за такой контент, отметив, что это "убого и жалко".

"Настя, как вы достали со своим шпинатом, ну что-то другое покажите, танец, концерт...", "Жалкое зрелище", "В чем смысл восседания в клетке враскорячку?!", "Балерина на пенсии, уже надоела со своими шпагатами", "Как теперь Настенька будет жить без Инстаграма? Где свои шпагаты выкладывать? Горе-то какое...", – высказались недовольные пользователи соцсети.

Напомним, ранее балерина представила публике нового возлюбленного. Мужчину зовут Дмитрий, ему 25 лет. Танцовщица искренне уверена, что это ее судьба. Кажется, женщина снова по уши влюблена и поет любовнику дифирамбы. Анастасия Волочкова призналась, что секс с новым избранником "просто грандиозный".

Однако многие россияне не оценили откровений звездной блондинки. Они посчитали, что парень слишком молод для знаменитости.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 21:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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