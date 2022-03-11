Выпятившую промежность Волочкову смешали с грязью: Жалко и убого

Танцовщица разместила в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором вновь продемонстрировала свой идеальный шпагат. Она показала номер, исполненный с маленькой партнершей, в подмосковном Дедовске.
На кадрах видно, как Анастасия Волочкова лихо раздвигает ноги, показывая промежность. Большинство подписчиков резко раскритиковали балерину за такой контент, отметив, что это "убого и жалко".
"Настя, как вы достали со своим шпинатом, ну что-то другое покажите, танец, концерт...", "Жалкое зрелище", "В чем смысл восседания в клетке враскорячку?!", "Балерина на пенсии, уже надоела со своими шпагатами", "Как теперь Настенька будет жить без Инстаграма? Где свои шпагаты выкладывать? Горе-то какое...", – высказались недовольные пользователи соцсети.
Напомним, ранее балерина представила публике нового возлюбленного. Мужчину зовут Дмитрий, ему 25 лет. Танцовщица искренне уверена, что это ее судьба. Кажется, женщина снова по уши влюблена и поет любовнику дифирамбы. Анастасия Волочкова призналась, что секс с новым избранником "просто грандиозный".
Однако многие россияне не оценили откровений звездной блондинки. Они посчитали, что парень слишком молод для знаменитости.