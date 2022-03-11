"Это вы с сыном?": Волочкову развезло от секса с 25-летним жеребцом

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не теряет время зря и берет от жизни все. В свои 46 лет она великолепно выглядит и пребывает в хорошей физической форме благодаря регулярным тренировкам. Не удивительно, что поклонники обхаживают ее один за другим.
И хоть поклонники упрекают Волочкову чуть ли не в беспорядочных половых связях и уже сбились со счета ее любовников, балерина считает это банальной завистью и продолжает радоваться жизни. Еще недавно она рассталась с банщиком из Подмосковья Сергеем, с которым летала на Мальдивы. Потом в ее жизни появился бывший возлюбленный. Но сегодня в личной жизни Волочковой опять изменения.
Нового возлюбленного Анастасии Волочковой зовут Дмитрий, ему 25 лет. Балерина искренне уверена, что это ее судьба. Кажется, женщина снова по уши влюблена и поет любовнику дифирамбы. Волочкову буквально развезло от чувств.
"Он красивый, масштабный! Классный, настоящий, деловой, мощный. Во всех смыслах этого слова. Секс с Димой просто грандиозный", – не скрывая радости рассказала Анастасия Волочкова в своем "Инстаграм".
Поклонники уже поспешили обвинить Волочкову во всех смертных грехах и заявить, что этот роман так же, как и все предыдущие, закончится ничем. "Тело молодое"; "А кто следующий?"; "Анастасия, это вы с сыном?" – пишут фанаты.