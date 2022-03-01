Волочковой влепили пощечину за неприличный вид в храме

Балерина всея Руси не редко подвергается критики со стороны как коллег, так и поклонников, причем она сама же дает поводы для обсуждения. Сейчас отправиться за границу проблематично, поэтому Анастасия решила вместе со своим новым "любимым человеком" Дмитрием изучать родину.
Пара прибыла в Истру в Московской области и не упустила возможности заглянуть в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Конечно, не обошлось без кучи фотографий, которыми она поделилась с подписчиками, призывая обратить внимание на то, как же там красиво. Однако взгляд публики зацепило другое: поклонникам не понравился внешний вид Волочковой, в котором она зашла на порог храма. Артистка прибыла туда в джинсах – это особо верующей публике показалось неприличным, ведь, как известно, приходить туда женщинам следует в юбке.
"А вы никогда не слышали, что в православных храмах женщинам положено юбку надевать? Ну так, из уважения к месту? Жалко вас Настя, вы же неплохая, но больная на одно место", – написали подписчики, буквально дав смачную пощечину балерине.
Она же решила не давать себя в обиду и посвятила отдельный пост недовольным ее внешним видом поклонникам. В нем она объяснила, что одежда – это формальность, главное – то, что у человека внутри, а затем осудила тех, кто в отличии от нее вообще не ходит в святые места.
"А вы вообще пришли помолиться? Я Вам так скажу. "Прости, Господи, этих нищих духом, ибо не ведают, что творят", – ответила Волочкова гневным комментариям.