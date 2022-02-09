"Прекрасная балерина. Была": Облитая помоями Голубкина кинула камень в унизившую ее Волочкову

Мария Голубкина и Анастасия Волочкова неожиданно оказались втянуты в общий скандал.

Недавно актриса провела в своем блоге прямой эфир, речь в котором зашла про балерину. Мария высказала свое мнение относительно сомнительных романов Волочковой, которые длятся несколько недель. Она назвала Анастасию слишком распущенной и посоветовала ей перестать злиться на окружающих. Ответ танцовщицы не заставил себя ждать.

Волочкова тут же вылила ушат помоев на Голубкину, сказав, что даже не знает, кто она такая, а на ее "добром имени" пиарятся "какие-то марамойки, кошелки и недолюбленные тети". Общественность тут же замерла в ожидании паса от Марии. Артистка не стала молчать и высказала мнение относительно высокой самооценки Анастасии.

Голубкина отметила, сообщает Пятый Канал, что ее слова поняли превратно, вырвав из контекста, из-за чего и разразился скандал. "Мне один человек сказал, что зря все смеются над Волочковой. Она 15 балетных партий знала в молодости наизусть. Это непросто. Цискаридзе вот тоже говорит, что она прекрасная балерина. Была", – высказалась артистка.

Напомним, роман Анастасии Волочковой и банщика Сергея закрутился после выпуска программы "Давай поженимся!", где балерина была приглашенной звездой. Пара тут же уехала отдыхать на Мальдивы, показывая свою большую любовь в блоге Анастасии. Однако вскоре роман закончился, о чем Волочкова также сообщила через "Инстаграм". Общественность гадает, какова же реальная причина расставания влюбленных.