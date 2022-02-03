"Отношений у нас нет и не будет": бывший любовник плюнул в Волочкову

Теперь уже экс-избранник Анастасии Волочковой поведал о причинах их расставания.

Еще недавно балерина хвасталась снимками с совместного отдыха с возлюбленным на Мальдивах. Она уверяла, что с Сергей – мужчина ее мечты, и у них взаимные чувства. Однако на днях стало известно о разрыве звездной блондинки с избранником.

Поклонники были шокированы этой новостью. Ведь они так образовались тому, что у 46-летней Анастасии Волочковой наконец-то появился мужчина. Судя по всему, танцовщица сделала Сергею очень больно.

Мужчина не желает и слышать об Анастасии Волочковой. Бывший жених знаменитости признался, что не собирается прощать артистку. Конкретные причины расставания он называть не стал. По словам Сергей, ему бы не хотелось обливать грязью балерину. Однако некоторый свет на ситуацию он все же пролил.

"Любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет", — заявил владелец банного комплекса.

Напомним, Анастасия Волочкова и Сергей познакомились в шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Они быстро решили сойтись и вскоре отправились в жаркую страну, чтобы насладиться обществом друг друга. Звезда тяжело переживает разрыв с любимым.

Как писали "Дни.ру", по пути из Мальдив в Москву балерина угодила в громкий скандал. Причиной конфликта с бортпроводниками стало то, что Анастасия Волочкова отказалась надеть в самолете маску.