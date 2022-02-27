Забравшаяся на статного жеребца Волочкова раздвинула ноги: Попробуй отдаться

Анастасия Волочкова уселась на коня и продемонстрировала фирменный шпагат.

Анастасия Волочкова – любительница активного и полезного для здоровья отдыха. В эту пятницу она решила развеяться в конном клубе, пообщавшись с животными. Причем далеко ходить балерине не пришлось, ведь все, что нужно, находится у нее практически под боком. В своем "Инстаграм" она рассказала, что клуб этот расположен прям рядом с поселком, в котором она проживает.

В микроблоге прима Большого театра рассказала, что навестила бывшего коня своей дочери. Она также подкрепила эту новость показательной серией снимков. На нескольких кадрах Анастасия предстала во всей красе: она не только уселась на крупного жеребца, но и показала уровень своей растяжки, широко раздвинув длинные ноги. Также звезда уделила внимание и другим обитателям конного клуба. Так, на одной из фотографии она позирует с высунувшей голову из загона овечкой.

Многие пользователи сети подняли на смех звездную наездницу. "Ой господи, наставь на путь истинный эту мадам, не ведает, что творит, или ведает??", "Опять раскоряка", "Началось в колхозе утро", "Попробуй отдаться коню", "А эта все ноги расставляет, надоело", "О боги...бедные животные", – осадили Волочкову подписчики.

Напомним, что не так давно Анастасия пережила любовную драму. Банщик Сергей, которого так полюбила балерина, оказался обыкновенным предателем, который решил пропиариться за ее счет. В социальных сетях Волочкова поделилась, что любовная история, которая так красиво началась, подошла к концу.