Воодушевленная Борисова с радостью восприняла новость о спецоперации

Российская телеведущая Дана Борисова поделилась с фанатами впечатлениями о начале спецоперации на Украине.

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса настолько далеки от политики, что совершенно не ассоциируются с ней. Красавица и бывшая ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова дала понять, что все же разбирается в политических вопросах. Она поддержала решение российского президента Владимира Путина о начале спецоперации по демилитаризации на Украине. Об этом 45-летняя блондинка рассказала в своем "Инстаграм".

Сначала звезда призналась, что до конца не верила в то, что это может случиться. Теперь же она поняла, что это было необходимым шагом. Дана Борисова с радостью обратилась к подписчикам и попросила их поделиться своими мыслями о происходящем на Украине.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о начале спецоперации в Донбассе. После этого Минобороны страны начали наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. При этом в ведомстве подчеркнули, что спецоперация носит чисто миротворческий характер, и среди гражданского населения никто не пострадает. После решения начать спецоперацию Запад и США начали угрожать России новыми более жесткими санкциями.