Найдена причина странного выбора любовника Волочковой: Главное – привлечь внимание

Если в молодости балерина пользовалась вниманием состоятельных мужчин, которые не жалели для нее дорогих подарков, то в последние годы выбирает обычных представителей сильного пола.
Сейчас внимание общественности приковано к новому избраннику танцовщицы – Сергею. Ходят слухи, что у него имелись проблемы с законом. Кроме того, поговаривают, что на Мальдивы звезда возила возлюбленного за собственные деньги.
Психолог объяснила, чем обоснован странный выбор Анастасии Волочковой. По ее словам, знаменитость, скорее всего, относится к демонстративному типу личности, передает Пятый канал. "Для таких людей самое главное — это привлечь внимание", – отметила Анна Адамова. Причем неважно, что вызовет поступок – хвалу это или осуждение.
Специалист добавила, что отсутствие внимания к своей персоне для Анастасии Волочковой смерти подобно. Говоря о гиперактивности королевы шпагата в "Инстаграм", психолог заявила, что 46-летняя звездная блондинка – красивая женщина, и для нее естественно удовлетворить имевшуюся потребность в соцсетях.
Ведь не секрет, что в Сети многие показывают жизнь такой, какой хотели бы ее видеть. Психолог предположила, что эта тенденция коснулась и балерины. "Любви-то хочется", – констатировала специалист.