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Ужасная травма лишила Лолиту Милявскую самого дорогого

Встретив нового мужчину, Лолита Милявская не торопится выходить замуж. Психолог рассказала почему.
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Бурная личная жизнь Лолиты Милявской всегда вызывала интерес у общественности. Публика знает, что артиста была в браке пять раз, два из которых закончились крупными скандалами. Из-за болезненных разводов певица стала по-другому относиться к отношениям.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Психолог Олеся Иневская считает, что сейчас у 59-летней знаменитости более зрелый подход к замужеству. "Люди, которые именно травмированы в отношениях, они становятся более избегающими, они хуже доверяют", – объяснила собеседница Пятого канала. Мол, с возрастом Милявская осознала, чего именно хочет от брака.

Ужасная психологическая травма, которую Лолита получила в предыдущих отношениях, можно сказать, лишила самого дорого. Она не может быть счастливой и любимой женой. По словам Иневской, Милявская, желая защитить себя от различных потрясений в следующем браке, заключит брачный договор. Такой документ положительно скажется на психологическом состоянии артистки, уверена эксперт.

Напомним, в 2020 году Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым после 10 лет брака. О скандальном разводе певицы с тренером по сквошу писали "Дни.ру".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2022, 19:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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