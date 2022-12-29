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"Часто были драки": Шокирующие данные о грызне в семье Фриске всплыли после ее смерти

Жанна Фриске умерла в 2015 году.
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Широкую известность жгучая брюнетка получила благодаря участию в группе "Блестящие". Что уж говорить, коллектив стал для нее настоящий семьей, ведь там она обрела верных подруг. Чего только стоит Ольга Орлова, которая до сих пор оплакивает покойную звезду. В какой-то момент Жанна Фриске ушла из группы, а ее место заняла Надя Ручка.

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Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Да, "Блестящие" лишились самой яркой своей солистки, но жизнь там не остановилась, а продолжила бурлить. В интервью Пятому каналу Надя Ручка решила уже после смерти своей коллеги рассказать об отношениях солисток в группе, благодаря чему данные о грызне во второй семье Жанны Фриске всплыли. И явно удивили многих, ведь, по признанию звезды, серьезных стычек никогда не было, несмотря на то, что коллектив все-таки женский.

В группу певица пришла в 2004 году. И с тех самых пор она не помнит, чтобы между "блестящими" были прямые столкновения лбами. При этом оговорилась, что некие "игры" все же нашли место.

"Но это в любом коллективе...Про шоу-бизнес или про женский коллектив. Как раз я думаю, что в мужских коллективах, вот я замечала, у них часто были какие-то там драки, еще какие-то выяснения", – откровенно призналась Надя Ручка.

К слову, певица тоже покинула группу – в 2014 году. Но выйдя замуж, родив ребенка и построив семью, решила продолжить выступать. Жаль, что главную звездочку "Блестящих" Жанну Фриске уже не вернуть.

Группа "Блестящие". Фото: Gennadii Sergeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 17:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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