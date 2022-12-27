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Шоу-бизнес
"Обречена”: Совратившую экс-мужа Агату Муцениеце увидели с беременным пузом

"Обречена”: Совратившую экс-мужа Агату Муцениеце увидели с беременным пузом

Недавно экс-супруга Павла Прилучного раскрыла подробности своего романа.
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В свое время россияне не уставали восхищаться идеальным с виду браком Агаты Муцениеце. Актриса совратила своего партнера по сериалу "Закрытая школа", да и он быстро покорил ее сердце. Правда, спустя десять лет отношений Павел Прилучный стал для звезды экс-мужем, а самый красивый брак в российском шоу-бизнесе развалился.

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Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Теперь актер снова женился – на молодой и красивой Зепюр Брутян. А вот Агата Муцениеце пока новую семью не создала, но недавно заявила, что у нее новый парень, который очень похож на бывшего мужа. Имя кавалера звезда не назвала, но отметила , что он такой же абьюзер и ревнивец. Впрочем, эти не самые лучшие качества не отпугнули актрису. Наоборот, она призналась, что ей нравятся такие мужчины.

Таролог Марианна Абравитова решила заглянуть в судьбу экс-супруги Павла Прилучного и увидела, что она не просто так притягивает к себе подобных мужчин: мол, именно такой возлюбленный ей и нужен.

"Она притягивает абьюзеров, обречена на них и именно с ними счастлива", – сказала предсказательница.

Более того, взглянув в будущее Агаты Муцениеце, она увидела ее с беременным пузом: таролог считает, что артистка еще может родить ребенка мужчине с подобным характером. Можно, конечно, верить словам эксперта, но то, что ждет экс-супругу Павла Прилучного, покажет только время.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2022, 09:20 Источник: Тайны звезд АСТРО ✓ Надежный источник
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