"Обречена”: Совратившую экс-мужа Агату Муцениеце увидели с беременным пузом

Недавно экс-супруга Павла Прилучного раскрыла подробности своего романа.

В свое время россияне не уставали восхищаться идеальным с виду браком Агаты Муцениеце. Актриса совратила своего партнера по сериалу "Закрытая школа", да и он быстро покорил ее сердце. Правда, спустя десять лет отношений Павел Прилучный стал для звезды экс-мужем, а самый красивый брак в российском шоу-бизнесе развалился.

Теперь актер снова женился – на молодой и красивой Зепюр Брутян. А вот Агата Муцениеце пока новую семью не создала, но недавно заявила, что у нее новый парень, который очень похож на бывшего мужа. Имя кавалера звезда не назвала, но отметила , что он такой же абьюзер и ревнивец. Впрочем, эти не самые лучшие качества не отпугнули актрису. Наоборот, она призналась, что ей нравятся такие мужчины.

Таролог Марианна Абравитова решила заглянуть в судьбу экс-супруги Павла Прилучного и увидела, что она не просто так притягивает к себе подобных мужчин: мол, именно такой возлюбленный ей и нужен.

"Она притягивает абьюзеров, обречена на них и именно с ними счастлива", – сказала предсказательница.

Более того, взглянув в будущее Агаты Муцениеце, она увидела ее с беременным пузом: таролог считает, что артистка еще может родить ребенка мужчине с подобным характером. Можно, конечно, верить словам эксперта, но то, что ждет экс-супругу Павла Прилучного, покажет только время.