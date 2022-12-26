Валерия поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Трудно в это поверить, но певица Валерия уже бабушка. Артистка уже два года нянчится с внучкой Селин. Это ребенок 24-летнего сына артистки Арсения Шульгина, который женился летом 2020-го на своей возлюбленной Лиане Волковой.
Исполнительница хита "Часики" то и дело показывала поклонникам подрастающую внучку, публикуя снимки в социальных сетях. Можно с уверенностью сказать, что минувшие два года для Валерии были наполнены радостью.
"Хочется пожелать, чтобы год был счастливым. Давайте все на это надеяться и сами множить любовь и свет вокруг себя, среди своих близких, родных, друзей, и распространять это дальше и дальше", – сказала Валерия читателям "Дни.ру".