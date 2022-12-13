Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Вторник
13 декабря
Лента новостей
10:00
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
09:40
"Злобные и завистливые люди есть везде": Валерия о близости с Дробышом и черном чувстве
09:20
Обещал, но не сделал: отказавшегося отдавать полдома Харламова поймали на лжи
09:00
"Раздражает": Удравшая за бугор израильтянка Собчак смачно плюнула в родину
08:40
Скончался композитор сериала "Твин Пикс" Бадаламенти
08:00
"Они хотят вернуться": когда ушедшие бренды могут "воскреснуть" в России
06:05
Больше чем любовь: 5 примеров семейного счастья
04:15
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
02:23
ТОП-5 фэнтези книг, прочитанных в 2022 году
00:01
Апостол Андрей Первозванный: день памяти 13 декабря
22:04
"Память сердца": найденную с кровавыми кругами вместо глаз Андрееву проводили в другой мир
21:50
Развод и миллионы в трубу? Свадьба Самойловой и Джигана обернулась истерикой со слезами
21:40
"Все – обман": звезда "Голоса" об изнанке шоу и настоящих причинах бегства Лорак из России
21:20
Приватные БДСМ-фото Кабаевой с голой грудью слили в Сеть
21:04
"Смена монет на бумажные деньги": заявлено о будущем российской валюты
20:40
"Разве это так важно?": Орлова намекнула на смерть ребенка после пропажи живота
20:20
"Лицемерие": Пугачевой напомнили об измене подлого Галкина*
20:00
Мошенник обобрал трех пугливых пенсионерок на миллион рублей
19:40
Баба ягодка опять: ненасытная Высоцкая похвасталась обнаженным телом с торчащей грудью
19:20
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
19:00
Пока муж не видит: сбагрившая Газманова молодая жена отдалась старому толстосуму
18:40
Кризис, пандемия, катаклизмы: российский Нострадамус предсказал самые громкие события в мире
18:20
Прилюдно взявшая у старика Волочкова открыла завесу тайн: Мой любимый человек
18:00
На стройке в столице Хакасии упал башенный кран
17:40
"Мальчик родился": нагулявшая дитя любовница всучила Виторгану лишний рот
17:20
"В этом году другое": разделившая постель со стариком Цымбалюк-Романовская мечтает сузить растянутый стыд
17:00
"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью
16:41
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой
16:20
Молоденький избранник Лепса: Мне хотелось серьезных отношений
16:00
"Чья бы корова мычала": Собчак врезала голозадой деве из койки старика Петросяна
15:40
"Остается перегной": крик души нуждающегося в общении и искренности Билана
15:20
Олени-мигранты с голодухи бегут в Подмосковье
14:40
Без трусов: Показавшая голый зад бесстыдница Шукшина засветила свою глубокую дырку
14:21
"Елка телеканала МУЛЬТ" в Крокусе и еще три варианта новогоднего семейного досуга в столице
14:20
Когда новый роман заранее обречен на провал?
14:00
Первую жену изводил ревностью, а второй изменял с Цыплаковой: личная жизнь знаменитого Соломина
13:46
Где найти елочные игрушки по бюджетным ценам
13:22
Как после смерти избежать позора из-за странички в соцсети
13:02
"Спит со всеми": Отчаявшаяся найти спонсора Волочкова сует свою промежность первым встречным
12:40
Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?
12:20
"Сучка эдакая": наглая провинциалка Асмус вышвырнула Харламова на улицу без штанов
12:00
Юрист предупредил: трем категориям россиян нельзя брать кредиты
11:40
"Спасибо за счастье": порвавшая с Авербухом Арзамасова вынашивает второго ребенка
11:20
8 лет тюрьмы: стычка уральского бомжа и пенсионера привела к смерти
11:00
Пожар у ТЦ в Балашихе: видео
10:40
"Критическая черта": дочь вышедшей из больницы Алферовой уже наметила похороны
10:20
"Дружат против нас": Пригожин возмущен бесстыдством покинувших и клеймящих Россию звезд
10:00
Аккумулятор для легкового авто: тест на качество
09:40
"Красота какая!": гуляем по зимнему саду Розы Сябитовой
09:20
Сколько чашек кофе можно пить детям?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье
Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?
Изменившаяся Алина Кабаева вызвала оторопь
"Я бессильна": Подольская после развода ушла от Преснякова с высоко поднятой головой
Грохнулась у камина, а пламя – в лицо: обезображенная Голубкина вышла на связь после несчастного случая
"Правда беременна": гигантское пузо жены Прилучного вылезло наружу из-под куртки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Злобные и завистливые люди есть везде": Валерия о близости с Дробышом и черном чувстве

"Злобные и завистливые люди есть везде": Валерия о близости с Дробышом и черном чувстве

Валерия стала участницей Большого Рождественского концерта группы "Земляне", который состоялся на столичной ВТБ-Арене. А за кулисами с 54-летней артисткой встретился корреспондент "Дни.ру".
прочитано 172 раза

Про шоу-бизнес принято думать, что это клубок целующихся змей – мол, дружба между артистами невозможна, есть только конкуренция. "Не все могут пережить успех другого человека, – говорит Валерия. – Хотя друзья нужны в любой ситуации – и когда хорошо, и когда плохо".

ПО ТЕМЕ

"Дружат против нас": Пригожин возмущен бесстыдством покинувших и клеймящих Россию звезд

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Валерия очень серьезно относится к самому понятию дружбы. "Оно требует постоянного служения, – уверена она. – А если говорить только по телефону и встречаться раз в три года – это не дружба".

У самой певицы в шоу-бизнесе есть друзья. "Ближе всех мы общаемся с Виктором Дробышом, с которым у нас был даже совместный альбом, – заверила звезда. – Дружим и с семьей Маликовых. Хотя самые тесные отношения у меня с людьми не из музыкальной сферы".

C Димой Биланом. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Это те люди, которые не испытывают зависти, я это точно знаю, – пояснила она. – Причем это качество не зависит от профессии – злобные и завистливые люди есть везде. А есть люди с нормальными ценностями, которые способны порадоваться за успех другого человека. В шоу-бизнесе просто все люди амбициозные. И порой амбиции сопряжены с каким-то черным чувством".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 13 декабря 2022, 09:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?

Правду не скрыть
Шоу-бизнес

"Лицемерие": Пугачевой напомнили об измене подлого Галкина*

Народ в шоке
Шоу-бизнес

"Мальчик родился": нагулявшая дитя любовница всучила Виторгану лишний рот

Блондинка не мелочилась
Шоу-бизнес

Пока муж не видит: сбагрившая Газманова молодая жена отдалась старому толстосуму

Женщина оторвалась

Гороскоп

Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем

Здоровье

"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью
Сколько чашек кофе можно пить детям?
Мандарины к новогоднему столу – как выбрать лучшие
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+