"Совсем все!": бросивший горе-жену Агутин пошел по рукам

Певец и артистка живут в законном браке, теплые моменты ушедшей молодости и музыка объединяют их. Однако супруги не привыкли жертвовать творчеством и карьерой ради семьи. Леонид Агутин и Анжелика Варум с легкостью отправляются на гастроли порознь, даже если на носу семейный праздник.
В прошлом Анжелика Варум перенесла немало горя и привыкла скрывать внутреннюю боль под маской сильной и независимой светской львицы. В то же время Леонид Агутин проявлял слабину характера и даже попадался на измене во время гастролей. Когда пикантные снимки просочились в Сеть, мужчина раскаялся, но продолжил активно выступать по разным городам вдали от Варум.
Вот и сейчас артист бросил горе-жену ради предновогодних вечеринок. В телеграм-канале Леонид Агутин сообщил, что продается фанатам как горячий пирожок и даже пошел по рукам из-за своих песен.
"Друзья, все билеты на концерт 16 декабря проданы. Совсем все! Очень радуемся и с нетерпением ждем встречи с вами и прекрасным Леонидом Агутиным и группой Эсперанто. Пожалуйста, не приобретайте билеты с рук. Вы рискуете получить подделку, и мы не сможем помочь вам на входе", — передал он информацию от организаторов.