"Я разрыдалась в голос": великое горе Анжелики Варум

53-летняя Анжелика Варум создала на сцене образ игривой кошечки, но в душе все равно осталась подавленным и грустным ребенком.

Исполнительница хита "Ля-ля-фа" достигла успехов в карьере, благодаря отцу-композитору. Глубокая привязанность певицы к родственнику наложила отпечаток на ее характер. По сей день Анжелика Варум любит говорить о своей схожести с покойным мужчиной, да и мужа Леонида Агутина она выбрала по принципу "копия папы".

Артистка давно разменяла шестой десяток, но так и не вышла из образа папиной дочки. Все не случайно, ведь личность в ней зародилась в ранние годы жизни. Внешне Анжелика Варум хочет казаться сильной, но в старых интервью она не раз срывала маску и становилась Машей (имя при рождении, — Прим.ред.). Великое горе живет в ней с детства.



Будучи еще крошкой, Анжелика Варум познала горечь унижения. Типаж внешности конфликтовал с внутренним миром — ее часто принимали за мальчика. Мама наряжала будущую звезду в цигейковую шубу и натягивала ей на голову две шапки, далекие от элегантности.

"Я не мальчик, я – девочка!" — протестовала юная пацанка, но ее обиду никто не воспринимал всерьез.

В пять лет Анжелика Варум уже ощутила гнетущее чувство боли, и увидев свою проекцию со стороны, не смогла сдержать эмоций. Бабушка привела ее в оперный театр, но хорошим это не закончилось.

"Примерно на десятой минуте спектакля я разрыдалась в голос, и нам пришлось выйти из зрительного зала. По дороге домой бабушка спросила, почему я расплакалась, я ответила: "Тетя на сцене так кричала, ей было больно", — делилась подробностями певица.

В конце концов неотъемлемой частью звезды стало одиночество. Ей всегда хотелось чувствовать себя значимой и нужной. Вокруг действительно были люди, но большинству было по сути на нее наплевать. Анжелика Варум делилась историей о том, как окончила шестой класс школы в канун дня рождения, и пригласила на праздник одноклассников.

"Вместо восемнадцати человек пришли всего пятеро – было очень обидно", — вспоминала звезда эстрады.

В подростковом возрасте ситуация не улучшилась. Корень всех проблем остался в отношениях с матерью. Превратившись из ребенка в юную девушку, Анжелика Варум устраивала скандалы. Недолюбленная дочь выплескивала горечь эмоций через протесты в семье. Однажды мать певицы не выдержала и подняла на нее руку. Эту жесткую и позорную пощечину артистка несет через всю свою жизнь.

"И был следующий эпизод, когда мама мне сказала, что пока ты, мол, живешь в моем доме, ты будешь делать то, что я сказала. И тогда я собрала чемодан после школы и уехала в Москву", — откровенничала звезда.

Этот поступок едва ли не стоил ей жизни — на фоне потрясения начались панические атаки. "Вот это чувство несвободы... Я просто перестала дышать!"— вещала Анжелика Варум.

Сейчас, глядя на светскую львицу, кокетливо поющую о художнике и обнимающую красавца-мужа, многие не понимают, что это лишь картинка, созданная по законам шоу-бизнеса. Это на сцене она Анжелика Варум, а по жизни обычная Маша, которая всю жизнь играла роль ради признания публики и искала любовь там, где ее не было.