"Как больно пах!": Оголившая пятую точку брошенка Варнава ублажила толпу на камеру

Не так давно поклонники переживали за состояние звезды Comedy Woman. Внезапно из ее соцсетей исчезли фотографии с возлюбленным Александром Молочниковым – тогда народ зашептался о том, что актер бросил артистку. Вместе с тем внешность Екатерины Варнавы стала меняться.
Теледива внезапно исхудала до состояния дистрофички, а фанаты связывали это с тем, что так на несчастной брошенке отразился болезненный разрыв. При этом сама звезда никак не комментировала эти разговоры. Но сейчас можно с точностью сказать, что в жизни известной блондинки все хорошо: на появившихся в Сети кадрах она выглядит очень веселой.
На днях Екатерина Варнава, по данным Пятого канала, посетила торжество в честь 30-летия тренера и блогера Валерии Чекалиной, где собралась элита российского шоу-бизнеса. Частью программы стал зажигательный номер звезды Comedy Woman и проекта "Танцы со звездами" Глеба Горшкова. Артистка двигалась как в последний раз, время от времени приподнимая юбку своего шикарного платья и оголяя пятую точку.
Безусловно собравшиеся оказались в восторге от движений теледивы, но по-настоящему она ублажила толпу зрителей, когда неожиданно для всех раздвинула ноги в шпагате. Кому-то из присутствующих удалось снять происходящее на камеру: на видео слышен восторженный гул и аплодисменты, а блондинка в этот момент сделала откровенное признание.
"Господи, как больно пах, я передать не могу" – огорошила народ Екатерина Варнава.