"Не успела остыть": окровавленную плоть Шпицы нашли в лесной глуши

37-летняя актриса театра и кино Катерина Шпица известна зрителям по ролям в сериале "Реальные пацаны", новогодних комедиях "Елки-5" и "Елки последние". Кроме этого, голосом актрисы говорит Солара из мультфильма "Синдбад: Пираты семи штормов" и кабаниха Грета в мультфильме "Волшебный парк Джун".
Сейчас Катерина снимается в новом проекте, декорациями которого стала настоящая лесная глушь. Именно там поклонники нашли артистку во время съемочного процесса. Для проекта Катерине Шпице нанесли страшный грим: кажется, будто лицо и тело актрисы покрыто кровью. Видимо, новая роль требует жутких кадров окровавленной плоти. Теперь фанаты гадают, есть ли в сюжете похороны?
Там же в своем небольшом микроблоге Катерина Шпица поделилась забавной ситуацией со съемок. Прямо во время рабочей смены выпал снег и уже не растаял — на улице минусовая температура. И хотя рабочий график пришлось скорректировать, говорить о полноценном наступлении зимы еще рано.
"Этот снег не останется… Почва не успела остыть", — поясняют подписчики актрисы. Но Шпица не согласна с этим. По словам Катерины, еще вчера ей пришлось надеть гидрокостюм, чтобы защититься от непогоды и искусственных осадков. Все-таки сниматься в холодное время года — непростое занятие.