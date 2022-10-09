"Слава безбожному владыке!": забитый сын Яковлевой разразился зверским рычанием

Взрослый ребенок артистки Денис Шальных пошел по скользкой дорожке, решив стать не таким, как все. Он дочерна забил татуировками свое тело, причем выбрал довольно ужасающие наколки. В прошлом году на радость Елене Яковлевой парень убрал с щеки изображение гроба, но приоритетов своих не изменил.
В российском обществе сын звезды прославился именно жутковатой внешностью, а ведь на облик сильно влияет его внутренняя составляющая человека. Благодаря соцсетям стало известно, в какое русло направлен вектор саморазвития Дениса.
Молодой мужчина периодически делится публикациями на своей страничке Вконтакте. В эти выходные отпрыск Елены Яковлевой условно разразился зверским рычанием: выложил песню в жанре Deathcore, где вместо вокала слова доносятся путем грубого рева — гроулинга.
"Сквозь плоть и кости они захватывают падшие души. Жертвы, надеявшиеся на спасение, лежат внизу. Слава безбожному владыке!" — так переводятся строки композиции, которую с удовольствием слушает Денис Шальных.
Стоит ли говорить, что тяжелые треки такого плана может оказывать пагубное влияние на неокрепшую психику человека? Ученые давно делят все звуки на низкочастотные и высокочастотные. Первые, по их словам, способны угробить здоровье человека, а ведь музыка сына Елены Яковлевой далека от высоких частот...