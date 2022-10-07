"Задержка развития": заплывшей дочери Фриске поставили новый диагноз

36-летняя Наталья Фриске в апреле этого года стала мамой. У певицы и младшей сестры Жанны Фриске родилась девочка Луна. Малышка появилась на счет благодаря процедуре ЭКО, а имя отца девочки долгое время оставалось в секрете.
Сестра Фриске сразу стала делиться фотографиями Луны в своих социальных сетях. Подписчики то поздравляют молодую маму, то всерьез опасаются за здоровье девочки. Недоброжелатели называют ее "заплывшей" из-за лишнего веса, ведь недавно стало известно, что в своих шесть месяцев дочь Фриске весит уже 10 килограммов.
Кроме этого, хейтеры пытались поставить новый диагноз маленькой Луне, узнав, что она еще не переворачивается и не сидит. Врач-педиатр Анна Зименская прокомментировала обстоятельства, при которых ребенка сестры Жанны Фриске стоит показать специалисту. По ее словам, сесть ребенок может и в восемь месяцев. А вот переворачиваться малыш должен уже к четвертому-пятому месяцу. Если этого не происходит — нужно искать причины.
"Возможна небольшая задержка развития. Может, это и индивидуальная норма", — добавила педиатр. Конечно, это только предположения и для подтверждения диагноза нужна полная диагностика.
Ранее, Наталья Фриске дерзко отбилась от нападок поклонников. В своем блоге она в саркастичной манере написала: "Да, у дочки ожирение. Пусть вам будет легче от этого". Таким заявлением женщина решила закрыть вопрос касательно веса маленькой племянницы Жанны Фриске.