Годовщина отношений с Земфирой: 55-летняя Литвинова выставила набухший бутон в койке

Рената Литвинова принимает поздравления. Но не по случаю 60-летия Карибского ракетного кризиса, как могли бы подумать непосвященные люди. Просто много лет назад именно 16 октября начались ее близкие отношения с Земфирой. Они вместе теперь и в горе, и в радости. Земфира пишет песни для спектаклей и фильмов Ренаты, а та, в свою очередь, режиссирует и продюсирует клипы и концерты певицы.

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