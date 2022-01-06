Шукшина взорвалась из-за протестов в Казахстане: Власть совершенно забыла про свой народ

Мария Шукшина активно реагирует на происходящее в России и мире. В последнее время она часто высказывает против вакцинации от ковида, за что многие эксперты ее резко осуждают. Но на сей раз артистка отреагировала на беспорядки в Казахстане.

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