Шукшина взорвалась из-за протестов в Казахстане: Власть совершенно забыла про свой народ

Актриса прокомментировала ситуацию в своем инстаграм-аккаунте. Звезда констатировала, что из страны приходят тревожные новости. Она считает, что беспорядки в Казахстане – не только результат существенного повышения цены на газ, но и итог наслоения огромного количества нерешенных социально-экономических проблем. "В том числе, и связанных с проводимой в стране, так называемой, антиковидной политикой", – заявила Мария Шукшина.
Она добавила, что власть в стране "совершенно забыла про свой народ". По мнению артистки, доставшиеся ей после развала СССР ресурсы совсем вскружили голову представителям власти и окончательно отдалили верхушку от народа, от его забот и проблем.
Мария Шукшина заявила, что, когда власть не только не решает проблемы людей, но и не собирается их решать, когда у граждан нет возможности высказаться и отсутствует надежда на возможное решение важных вопросов – обязательно найдется часть элиты, которая решит использовать силу и возмущение людей в своих политических целях.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. На следующий день к протестам присоединились и в других населенных пунктах. Правительство ушло в отставку. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин поделился своим мнением по поводу беспорядков в Казахстане.