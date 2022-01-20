Две статьи: заговорили о внесении оскандалившейся Волочковой в черный список

Юрист Тимур Кадиев рассказал, что может ждать Анастасию Волочкову, которая устроила скандал на борту самолета.

Вчера по всему интернету разлетелось видео из самолета, летевшего с Мальдив в Москву. Дело в том, что Анастасия Волочкова устроила дебош из-за того, что ее попросили надеть маску. Она сама стала снимать происходящее на телефон.

"Исходя из информации, которая есть в интернете, действия Анастасии Волочковой могут быть оценены как противоправные. А именно – нарушение двух статей КОАП РФ. Первая статья – 1.17 КОАП РФ. Это нарушение поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. А именно – невыполнение лицами, находящихся на борту, распоряжения командира. В таком случае накладывается штраф в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Вторая статья – это статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В таком случае, на физических лиц распространяется штраф в размере от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тимур Кадиев.

Но это еще не все, что может ожидать королеву шпагатов. Есть еще меры, которые могут быть к ней применены. Об этом сказал юрист.

"Однако помимо тех санкций, которые предусмотрены законом, существуют, так скажем, иные санкции. Волочкову могут включить в черный список. В таком случае авиакомпания не будет предоставлять ей услуги. Лично на мой взгляд, это намного болезненней, чем штраф. Хочется выразить свою надежду, что в дальнейшем Анастасия Волочкова не будет попадать в такие ситуации, и санкции, которые были мной названы, обойдут ее стороной", – подытожил эксперт.