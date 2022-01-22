Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождния

Анастасия Волочкова с размахом отметила день рождения, однако торжество не прошло без конфузов.

Накануне легендарная прима Большого театра отпраздновала свой день рождения. Желая поразить гостей, Анастасия Волочкова облачилась в светлое "голое" платье, расшитое камнями. Подобные наряды очень популярны на Западе. Так, в таком образе не раз появлялись такие звезды, как Ким Кардашьян и Рианна.

Порадовать публику балерина решила не только платьем, но и пением. На банкете она исполнила для гостей несколько песен. Однако без происшествий не обошлось. Где-то в середине праздника наряд Анастасии разошелся. Видимо, это произошло из-за того, что Волочкова непредусмотрительно наступила на подол. На некоторых фотографиях отчетливо видна дырка в районе звездной пятой точки. Однако женщина не пала духом, так что, несмотря на случившееся, вечеринка прошла успешно.

Напомним, что балерина отмечала день рождения в компании близких друзей и возлюбленного. С банщиком Сергеем Анастасия познакомилась на программе "Давай поженимся!". Ее туда позвали в качестве эксперта, однако брутальный мужчина ей настолько понравился, что она решила отбить его у "невесты". С того момента пара неразлучна и много проводит времени вместе. Так, недавно они даже ездили отдыхать на Мальдивы.