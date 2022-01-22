Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Суббота
22 января
Лента новостей
11:41
Готовый заниматься сексом до утра Маликов ответил на каверзные вопросы
11:18
Врачи бессильны: тяжелобольного Куравлева отправили умирать в хоспис
10:56
Ничего нового: Замахнувшуюся на вокал Пугачевой Орбакайте разнесли
10:52
Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождния
10:40
Экс-глава Луганской и Закарпатской областей Москаль: У Зеленского могут заехать шарики за ролики
08:39
"Зря фотошопишь фотки": Обнажившуюся на яхте Семенович вывели на чистую воду
06:21
К чему снится пятница
04:35
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
02:29
"Тайна поролонового лифчика": Переделанная Тодоренко без ретуши шокировала народ
00:38
Филиппов день: что нельзя делать в православный праздник 22 января
22:04
Экс-депутат Рады Царев предрек Зеленскому судьбу Ющенко: Очередное разочарование
21:40
Опухшего до безобразия Киркорова невозможно узнать
21:20
Эксперт Маринченко усомнился в скором запуске "Северного потока – 2"
20:59
Онкобольной Заворотнюк вынесли приговор: Месяц-два максимум
20:38
Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова
20:10
"Хочется быть уверенным в родстве": предполагаемый сын Абдулова сделал важное заявление
20:03
Соловьев уличил США в попытках обмануть Россию: Видим вас насквозь
19:49
Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
19:46
"Вот это да!": Малахов снялся с мужиком в фильме "для взрослых"
19:46
"С нищим ни одна не будет встречаться": овдовевший Шаляпин повесил нос
19:24
"Категорическое нет": 74-летний Стеклов шокирован беременностью молодой жены
19:18
В Красноярском крае столкнулись два автобуса
19:13
"Не понимает, что говорит": эксперт Корнилов о просчете призвавшего к антироссийским санкциям Зеленского
19:03
"Не может прийти в себя": что творится с заплаканной Асмус
18:54
Сгорающая от стыда Седокова сделала признание: Не знаю, как так лоханулась
18:27
Кто сможет получить налоговый вычет за 2021 год
18:27
"Какаешь что ли?": Отклячившую зад жену Янковского застукали в неудобной позе
18:25
Скиталась по квартирам: сын Алибасова о Шукшиной перед отправкой в дом престарелых
18:12
"Встречается с малолетками": россияне оплевали бывшего мужа Бородиной
18:07
Коллеги по "Сексу в большом городе" забили последний гвоздь в крышку гроба Криса Нота
18:03
Любимый мальчик: Счастливая Топурия "засветила" лицо своего главного мужчины
17:50
"Под контролем врача": подробности о состоянии перенесшей операцию звезды "Кривого зеркала"
17:48
"Свободная сучка": потерявший подругу жизни Фомин рассказал о новой взаимной симпатии
17:35
"Лучше Бузовой": открывшей рот Волочковой пророчат будущее певицы
17:26
Оставшаяся без концертов певица Слава блеснула лысиной
17:23
"Я увидела Бога": Семью Гузеевой отравляет смерть
17:21
В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая строчка
17:13
Миллионы и убивающее одиночество: непростая жизнь и ужасная смерть известного комика Бенни Хилла
16:50
Пенсионерка Аллегрова потеряла миллионы
16:38
"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско
16:35
Адвокат объяснил отправку Шукшиной в пансионат престарелых
16:32
Вываливший срам Тарзан впервые снялся с "братом-близнецом": Одно лицо
16:32
"Мало не покажется": Лукашенко пригрозил желающим напасть на Белоруссию и Россию
16:20
Сын выдал правду о состоянии прикованного к кровати Куравлева
15:56
Поплавская шокировала опасным подарком малолетнему наследнику
15:49
В Москве значительно подорожала аренда однокомнатных квартир
15:35
"Кого ждете?": у дочери Пелагеи может появиться брат или сестра
15:35
Полиция вышла на след преступников после скандального ограбления вдовы Градского
15:35
"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
15:16
"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
"Не может прийти в себя": что творится с заплаканной Асмус
"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
Мать Бузовой вывела Манукяна на чистую воду: Хотел раскрутиться, провальный типаж
Скиталась по квартирам: сын Алибасова о Шукшиной перед отправкой в дом престарелых
Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождния

Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождния

Анастасия Волочкова с размахом отметила день рождения, однако торжество не прошло без конфузов.
прочитано 248 раз

Накануне легендарная прима Большого театра отпраздновала свой день рождения. Желая поразить гостей, Анастасия Волочкова облачилась в светлое "голое" платье, расшитое камнями. Подобные наряды очень популярны на Западе. Так, в таком образе не раз появлялись такие звезды, как Ким Кардашьян и Рианна.

ПО ТЕМЕ

"Сережа хочет дочку": отбившая чужого жениха Волочкова заговорила о пополнении в семье

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Порадовать публику балерина решила не только платьем, но и пением. На банкете она исполнила для гостей несколько песен. Однако без происшествий не обошлось. Где-то в середине праздника наряд Анастасии разошелся. Видимо, это произошло из-за того, что Волочкова непредусмотрительно наступила на подол. На некоторых фотографиях отчетливо видна дырка в районе звездной пятой точки. Однако женщина не пала духом, так что, несмотря на случившееся, вечеринка прошла успешно.

Напомним, что балерина отмечала день рождения в компании близких друзей и возлюбленного. С банщиком Сергеем Анастасия познакомилась на программе "Давай поженимся!". Ее туда позвали в качестве эксперта, однако брутальный мужчина ей настолько понравился, что она решила отбить его у "невесты". С того момента пара неразлучна и много проводит времени вместе. Так, недавно они даже ездили отдыхать на Мальдивы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 10:52 Источник: "Комсомольская правда" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

комментарии

Ответить:

Гость949184
Пожаловаться Ответить
Озабоченный страдатель докопался до женщины... наверное гомик-ревнивец.
Гость940633
Пожаловаться Ответить
Озабоченная
Гость949178
Пожаловаться Ответить
Она на дауна становится похожа. Совсем баба спилась, уже мозги отсохли, с улицы мужиков отбивает, которые никому не нужны!!! Чучело <цензура>!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Категорическое нет": 74-летний Стеклов шокирован беременностью молодой жены

Актер не ожидал такого
Шоу-бизнес

Бросил учебу и заколачивает миллионы: каким вырос приемный сын Газманова

У Филиппа серьезный бизнес
Шоу-бизнес

"Кого ждете?": у дочери Пелагеи может появиться брат или сестра

В Сети быстро распространились слухи
Шоу-бизнес

"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско

От грязи никак не отмыться

Гороскоп

Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Здоровье

Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+