"Сережа хочет дочку": отбившая чужого жениха Волочкова заговорила о пополнении в семье

Анастасия Волочкова отпраздновала свой день рождения и поделилась планами на жизнь.

Анастасия Волочкова наконец-то нашла свою вторую половинку. Удивительно, но пара повстречалась на шоу "Девай поженимся!", куда балерину пригласили в качестве эксперта, который должен был помогать невесте в выборе жениха. Так случилось, что звезда сама положила глаз на накаченного Сергея и решила увести его. С того момента влюбленные неразлучны, они встретили вместе Новый год, а затем улетели греться на Мальдивы.

Накануне Анастасия отпраздновала свой день рождения. Провести время Волочкова решила с самыми близкими людьми. Так, посетили мероприятие такие известные личности, как Никита Джигурда, Катя Лель, Эвелина Бледанс. Но самым главным гостем на празднике стал избранник примы Большого театра Сергей. Видно, что балерина испытывает самые искренние чувства рядом с брутальным банщиком, ведь она буквально светится от счастья.

К слову, в разговоре с журналистами звезда намекнула о скорой свадьбе. Так, она заявила, что ни разу не была замужем и мечтает об этом. "Я очень хочу семью", – сказала Анастасия. При этом балерина отметила, что детей не хочет, так как в пятьдесят лет было смешно рожать. Кстати, по словам Волочковой, ее избранник желает обзавестись потомством. "Сережа сказал, что хочет дочку", – поделилась она. Так что, возможно, что через некоторое время на свет появится еще один наследник примы Большого театра.

Напомним, что недавно пара оказалась в центре скандала. Анастасия отказалась надевать маску во время перелета. Более того, она начала ругаться с бортпроводниками. Из-за этого влюбленных даже задержали в аэропорту.