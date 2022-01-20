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Шоу-бизнес
Почему любовник Волочковой терпит ее согласие на интим со спонсорами

Почему любовник Волочковой терпит ее согласие на интим со спонсорами

Психолог объяснил странное поведение возлюбленного Анастасии Волочковой.
прочитано 276 раз

Психолог Филипп Литвиненко рассказал о возможном будущем российской балерины Анастасии Волочковой после того, как она угодила в очередной скандал.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Напомним, возвращаясь с Мальдив, Волочкова и ее возлюбленный банщик Сергей влипли в разборки с бортпроводниками в самолете. Якобы от танцовщицы требовали надеть маску и всячески придирались. В отношении нее составили административный протокол о правонарушениях и даже грозились арестовать.

По мнению психолога, Волочкова таким образом поднимает себе рейтинг. Она прекрасно понимает все инструменты шоу-бизнеса и знает, как ими пользоваться, пишет Пятый канал.

Более того, возлюбленный Анастасии Волочковой тоже готов идти на жертвы ради популярности балерины, так как это играет в его пользу тоже. Сергей понимает, что если он хочет быть рядом с Волочковой, ему придется играть по ее правилам, а значит многое терпеть.

Именно поэтому Сергей нормально отнесся к произошедшему в самолете, а также не комментирует недавнее интервью Волочковой в ютуб-шоу "Что будет дальше?". Там она призналась, что может согласиться на интим со спонсорами своих проектов, если если они будут не только богаты, но и привлекательны ей как мужчины. Такие слова благоверной разозлили бы любого, но Сергей терпеливо молчит. Психолог уверяет, что Сергей просто играет по правилам шоу-бизнеса и нарабатывает рейтинг.

Впрочем, эфир шоу вышел в эфир как раз тогда, когда Волочкова с новым ухажером уже отдыхала на Мальдивах. Так что может быть, он и вовсе не слышал этого.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 18:19 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

КЛОАНСА 77
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ПОТОМУ ЧТО ЕМУ СТЫДНО ВЕДЬ У НЕГО МАЛЕНЬКИЙ А ВОЛОЧКОВА ЛЮБИТ БОЛЬШИЕ ЧЕРНЫЕ "МАНДИНГО"
1

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