Почему любовник Волочковой терпит ее согласие на интим со спонсорами

Психолог объяснил странное поведение возлюбленного Анастасии Волочковой.

Психолог Филипп Литвиненко рассказал о возможном будущем российской балерины Анастасии Волочковой после того, как она угодила в очередной скандал.

Напомним, возвращаясь с Мальдив, Волочкова и ее возлюбленный банщик Сергей влипли в разборки с бортпроводниками в самолете. Якобы от танцовщицы требовали надеть маску и всячески придирались. В отношении нее составили административный протокол о правонарушениях и даже грозились арестовать.

По мнению психолога, Волочкова таким образом поднимает себе рейтинг. Она прекрасно понимает все инструменты шоу-бизнеса и знает, как ими пользоваться, пишет Пятый канал.

Более того, возлюбленный Анастасии Волочковой тоже готов идти на жертвы ради популярности балерины, так как это играет в его пользу тоже. Сергей понимает, что если он хочет быть рядом с Волочковой, ему придется играть по ее правилам, а значит многое терпеть.

Именно поэтому Сергей нормально отнесся к произошедшему в самолете, а также не комментирует недавнее интервью Волочковой в ютуб-шоу "Что будет дальше?". Там она призналась, что может согласиться на интим со спонсорами своих проектов, если если они будут не только богаты, но и привлекательны ей как мужчины. Такие слова благоверной разозлили бы любого, но Сергей терпеливо молчит. Психолог уверяет, что Сергей просто играет по правилам шоу-бизнеса и нарабатывает рейтинг.

Впрочем, эфир шоу вышел в эфир как раз тогда, когда Волочкова с новым ухажером уже отдыхала на Мальдивах. Так что может быть, он и вовсе не слышал этого.