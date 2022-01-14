"Не может": Волочкова пожаловалась на мужские возможности нового любовника

Анастасия Волочкова рассказала, что даже на отдыхе успевает заниматься спортом.

Балерина отдыхает на Мальдивах с новым возлюбленным. Она поделилась длинным роликом из спортзала, в котором выполняет различные упражнения вместе с Сергеем. Оказалось, что избранник Анастасии – спортсмен, который показывает ей упражнения на тренажерах. Правда в силу мышечной массы его мужские возможности не позволяют выполнять балетные упражнения на растяжку. "Мои упражнения на растяжку он выполнить не может", – пожаловалась артистка.

Тем не менее, Анастасия и Сергей смогли подобрать комплекс комфортных для обоих тренировок. Поклонники были шокированы тем, что пара занимается спортом даже в романтическом путешествии. "Какие же вы молодцы, на все время у вас хватает!", "Меня калачом в спортзал не заманишь. А Вы на отдыхе занимаетесь. Респект вам, ребята!", "Вот так и держать, на спорте", "В здоровом теле – здоровый дух!", "Спорт вдвоем, это круто", – написали комментаторы.

В Сети стали часто писать о том, что с появлением Сергей Анастасия Волочкова сильно изменилась. Поклонники даже заскучали по ее знаменитым шпагатам на все случаи жизни. Однако многие сошлись на том, что новый любовник хорошо влияет на балерину, делая ее счастливой.