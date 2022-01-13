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Шоу-бизнес
Показавшая рогатку Волочкова заговорила о сексуальных фантазиях

Показавшая рогатку Волочкова заговорила о сексуальных фантазиях

45-летняя Анастасия Волочкова поучаствовала в ютуб-шоу " Что было дальше?". Балерина воспользовалась удобным случаем и продемонстрировала публике свой коронный шпагат.

Продолжение: "Все в порядке": Волочкова оценила эрекцию Джигурды
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Танцовщица заявила, что вовсе не является королевой шпагата. Она объяснила, что это всего лишь элемент ее профессии балерины. При этом звездная блондинка похвасталась, что у нее он самый эстетичный и грациозный.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Анастасия Волочкова без стеснения отметила, что считает, что ее шпагат представляют в сексе все женщины. Затем артистка решила похвастаться своей "рогаткой". Правда, она вышла у знаменитости не просто идеально, а даже в другую сторону.

Ведущие проекта пришли в шок от увиденного. Анастасия Волочкова же дала понять, что такие навыки – результат упорного ежедневного труда. "Безделье — игрушка дьявола", – гордо заявила танцовщица, сидя на шпагате.

Напомним, что Анастасию Волочкову действительно называют королевой шпагата. Не счесть мест, где балерина показывала свое мастерство растяжки.

Как писали "Дни.ру", на ютуб-шоу звезда отважилась и дала ведущим стихотворный мастер-класс с примесью бранных слов. Получилось грубо и даже оскорбительно, из-за чего комики вытаращили глаза и открыли от удивления рот. Поклонникам же проекта скандальные стихи от Анастасии Волочковой пришлись по душе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 16:55 Источник: Ютуб-канал LABELCOM ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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