Показавшая рогатку Волочкова заговорила о сексуальных фантазиях

Танцовщица заявила, что вовсе не является королевой шпагата. Она объяснила, что это всего лишь элемент ее профессии балерины. При этом звездная блондинка похвасталась, что у нее он самый эстетичный и грациозный.
Анастасия Волочкова без стеснения отметила, что считает, что ее шпагат представляют в сексе все женщины. Затем артистка решила похвастаться своей "рогаткой". Правда, она вышла у знаменитости не просто идеально, а даже в другую сторону.
Ведущие проекта пришли в шок от увиденного. Анастасия Волочкова же дала понять, что такие навыки – результат упорного ежедневного труда. "Безделье — игрушка дьявола", – гордо заявила танцовщица, сидя на шпагате.
Напомним, что Анастасию Волочкову действительно называют королевой шпагата. Не счесть мест, где балерина показывала свое мастерство растяжки.
Как писали "Дни.ру", на ютуб-шоу звезда отважилась и дала ведущим стихотворный мастер-класс с примесью бранных слов. Получилось грубо и даже оскорбительно, из-за чего комики вытаращили глаза и открыли от удивления рот. Поклонникам же проекта скандальные стихи от Анастасии Волочковой пришлись по душе.