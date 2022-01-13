"Красивый, яркий, с юмором": Волочковой нашли нового жениха

Слова комика
Алексея Щербакова стали толчком к тому, чтобы другого ведущего проекта Илью Макарова записали в женихи Анастасии Волочковой.
Сперва комик смущался, но все же подыграл ситуации. Щербаков принялся рекламировать коллегу: "Холостой, красивый, яркий, с юмором". Он спросил звездную блондинку, можно ли женщине "дать" Макарову.
Балерина за словом в карман не полезла. Она дерзко заявила, что, "если будешь всем давать, то сломается кровать". Во время шоу Илья Макаров оказался рядом с Анастасией Волочковой. Танцовщицу впечатлил рост юмориста (195 сантиметров). Знаменитости позировали в обнимку перед зрителями.
В какой-то момент королева шпагата внезапно поцеловала Илью Макарова в щеку. Как писали "Дни.ру", в ютуб-шоу Анастасия Волочкова ошарашила ведущих тем, что показала свою фирменную растяжку.
Напомним, что знаменитость также отважилась и дала ведущим стихотворный мастер-класс с примесью бранных слов. От этого комики просто вытаращили глаза и открыли от удивления рот. Поклонникам же проекта "Что было дальше?" скандальные стихи от Анастасии Волочковой пришлись по душе.