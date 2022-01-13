"У меня большая проблема": Новый любовник подставил легкомысленную Волочкову

Анастасия Волочкова поделилась проблемой.

Балерина прекрасно проводит время на Мальдивах с новым любовником, которого отбила у главной героини новогоднего выпуска программы "Давай поженимся!". У Анастасии и Сергея закрутился бурный роман, о котором Волочкова с удовольствием рассказывает в своем блоге. Рассказала артистка и о проблеме.

Оказалось, новоиспеченный возлюбленный буквально подставил танцовщицу, по крайней мере, она восприняла это именно так. "У меня большая проблема. И создал мне ее Сережа. Он мне делает столько красивых снимков, что я не знаю, как их все отсортировать, что с таким количеством делать и как их все разместить (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Анастасия.

Подписчики скептически отнеслись к "большой проблеме" легкомысленной балерины. " Господи детский сад, глупость наивысшей степени... Настя просто отдыхайте и все, кому нужны ваши фото", "Каждый день одно и тоже", "Сережа умеет пользоваться фильтрами и фотошопом", "Да, это серьезная проблема...", "Вот бы мне такую проблему", "Одинаковые позы на протяжении многих лет. От фотошопа ноги каждый раз разной длины и формы. Да и фигура меняется", "Зачем столько однотипных фото?", – возмутились комментаторы.