"Менты и наркошмон": чем закончилась свадьба Моргенштерна

Свадебное торжество Алишера Моргенштерна не обошлось без эксцессов.

Минувшей ночью звезды российского шоу-бизнеса гуляли на свадьбе эпатажного рэпера и его избранницы Дилары. Пышное торжество состоялось на теплоходе, который плыл на Москве-реке. Ксения Собчак, ставшая ведущей вечера, активно показывала фрагменты происходящего в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Сначала все шло прекрасно, молодые были счастливы, гости веселились от души, однако закончилась свадьба Алишера Моргенштерна на несколько печальной ноте.

Дело в том, что в какой-то момент корабль внезапно остановили грозные сотрудники речной полиции. Стражи правопорядка устроили обыск на борту и долго не выпускали гостей на берег. Судя по сообщению взволнованной журналистки, полиция искала на судне запрещенные вещества.

"Свадьба закончилась по классике – ментами, которые устроили наркошмон и час держали всех на корабле," – написала Собчак в Сторис.

Блондинка добавила, что все происходило так, как это было в настоящие 90-ые. Стоит отметить, что сам праздник был организован как раз в тематике тех лет. Поэтому не исключено, что такое нестандартное завершение вечера было подстроено специально для развлечения гостей. Так это или нет, остается только догадываться.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что не обошлась свадьба Алишера Моргенштерна и без другой обязательной составляющей такого мероприятия – без хорошей драки.