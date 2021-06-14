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Шоу-бизнес
Цискаридзе засветился с юным танцором

Цискаридзе засветился с юным танцором

Николай Цискаридзе питает теплые чувства к своему молодому подопечному Марко Юуселу.
прочитано 308 раз

Недавно солист Мариинского театра Марко Юуселу отпраздновал день рождения. Одним из приглашенных гостей стал Николай Цискаридзе. Легендарный танцор очень горд своим подопечным, поэтому не смог не обнять дарование и не выложить совместные фото с ним.

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Примечательно, что не так давно Николай был в эпицентре гей-скандала. Однако танцор не обращает внимание на колкие высказывания и критику. Он считает, что главное – это профессия, в которой он и его ученики давно доказали непревзойденность.

Публикацию в Марко Юуселу Цискаридзе дополнил архивными снимками: артист поделился кадрами с репетиций, а также трогательно подписал:

"Мой нежный и любимый финский ребенок! Пытаясь привнести в невозмутимое скандинавское сознание взволнованности, трепета, эмоциональности, я даже стал изучать финские слова: "добрый", "радостный". Как только я их не переделывал, так что в итоге родилось много ласковых прозвищ. Маркуша! Хочу, чтобы ты был счастлив! И всегда радовался! Пусть будет много ролей и творчества! Обнимаю и нежно люблю".

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Публикация от Николай Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

Подписчики Николая трепетно отреагировали на пост. Многие отметили талант как самого Цискаридзе, так и его учеников. Кроме того, фолловеры убеждены, что Николай – призванный педагог, который вкладывает в подопечных все самое лучшее и правильное.

"Как же это прекрасно иметь такого учителя!", "Николай Максимович, по какому принципу вы выбираете таких талантливых участников? Один другого краше. Все прыгучие, грациозные, артистичные, пластичные. Наверное, это потому, что у них такой пример есть", "Такие слова от вас ценны и дороги для каждого вашего ученика. Марко очень необычный парень, тем и запоминается", – искренне прокомментировали поклонники.

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Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
14 июня 2021, 02:02 Источник: Инстаграм Николая Цискаридзе ✓ Надежный источник
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