Цискаридзе засветился с юным танцором

Недавно солист Мариинского театра Марко Юуселу отпраздновал день рождения. Одним из приглашенных гостей стал Николай Цискаридзе. Легендарный танцор очень горд своим подопечным, поэтому не смог не обнять дарование и не выложить совместные фото с ним.
Примечательно, что не так давно Николай был в эпицентре гей-скандала. Однако танцор не обращает внимание на колкие высказывания и критику. Он считает, что главное – это профессия, в которой он и его ученики давно доказали непревзойденность.
Публикацию в Марко Юуселу Цискаридзе дополнил архивными снимками: артист поделился кадрами с репетиций, а также трогательно подписал:
"Мой нежный и любимый финский ребенок! Пытаясь привнести в невозмутимое скандинавское сознание взволнованности, трепета, эмоциональности, я даже стал изучать финские слова: "добрый", "радостный". Как только я их не переделывал, так что в итоге родилось много ласковых прозвищ. Маркуша! Хочу, чтобы ты был счастлив! И всегда радовался! Пусть будет много ролей и творчества! Обнимаю и нежно люблю".
Подписчики Николая трепетно отреагировали на пост. Многие отметили талант как самого Цискаридзе, так и его учеников. Кроме того, фолловеры убеждены, что Николай – призванный педагог, который вкладывает в подопечных все самое лучшее и правильное.
"Как же это прекрасно иметь такого учителя!", "Николай Максимович, по какому принципу вы выбираете таких талантливых участников? Один другого краше. Все прыгучие, грациозные, артистичные, пластичные. Наверное, это потому, что у них такой пример есть", "Такие слова от вас ценны и дороги для каждого вашего ученика. Марко очень необычный парень, тем и запоминается", – искренне прокомментировали поклонники.
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