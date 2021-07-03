Оголившаяся Седокова взбесила народ: Есть у вас закономерность разводиться

Второго июля баскетболист отметил 29-й день рождения. Певица решила поздравить возлюбленного публично и написала трогательный пост в личном блоге. Она заявила, что Янис Тимма – самый правильный человек в ее жизни, который всегда найдет выход из любого положения.
"Потому что ты всегда рядом. А я всегда буду подносить тебе патроны (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна Седокова. Свое послание супругу она сопроводила совместной фотографией провокационного характера. Пара стоит в бассейне, и баскетболист держит артистку на плече. Руками он схватил жену за ягодицы, а та визжит от радости.
Подписчики не разделили восторг Анны Седоковой. Некоторые пришли к выводу, что подобная фотография не подходит к поздравлению. Пользователи Сети намекнули на то, что и этот брак певицы, скорее всего, не проживет долго. Народу неясно, зачем она выставляет напоказ свои отношения.
"Жопа и муж! Пипец, поздравление", "Так он же безработный. За чей счет банкет у супергероя", "Есть у вас закономерность разводиться, зачем на люди выносите такие громкие слова! Потом ведь все угорать будут!", "Судя по фото, ему далеко за 80", "Вы друг другу стоите", – негодуют в комментариях.
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