Цискаридзе признался в любви молодому красавчику

Николай Цискаридзе очень эмоционально обратился к 23-летнему танцору Николаю Воробьеву.



Артист балета поздравил парня с днем рождения. При этом он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте совместные снимки. Педагог знает своего молодого тезку с детства, поскольку преподавал ему уроки балетного мастерства.

У Николая Цискаридзе с учеником сложились не только профессиональные, но и дружеские отношения. Артист откровенно выразил свои нежные чувства к воспитаннику.

Танцор отметил, что Коля – настоящий друг. Николай Цискаридзе счастлив, что их свела судьба. "Любящий тебя НМ!", – заявил артист балета. К теплым словам присоединились и фолловеры. Подписчики знаменитости адресовали Николая Цискаридзе множество комплиментов. В частности, не осталась в стороне и певица Лолита Милявская.

Ранее танцор рассказывал, что его страстью с юных лет была литература. По словам Николая Цискаридзе, именно благодаря чтению у него хорошо поставленная речь. И это очень пригодилось, ведь давать интервью он начал довольно рано. Артист также признался, что всегда мечтал бросить танцы и учебу.

