"Порола меня": Цискаридзе вспомнил о побоях матери

На просветительском марафоне "Новые знания" Николай Цискаридзе рассказал о своем пути к успеху.

Артист отметил, что секрет кроется в первую очередь в генетике. Танцор заявил, что обладал феноменальными данными для классического балета. В классе он был вундеркиндом, и все ему давалось легко. При этом он всегда мечтал о сцене, но танцевать не хотел – такой вот парадокс

По словам Николая Цискаридзе, на руку ему сыграло и упорство, с которым он занимался. Артист признался, что у него были гениальные педагоги, вложившие в него свои знания. Несмотря на успехи, юный артист часто ленился и обожал похулиганить.

Впрочем, за проделки ему доставалось от матери, которая не позволяла сыну плохо учиться. "Мама меня порола", – отметил ректор Балетной академии им. Вагановой. При этом, по словам Цискаридзе, родительница ему очень доверяла. Например, всегда давала карманные деньги в том объеме, в котором он просил.

Танцор признался, что всегда мечтал бросить танцы и учебу, но продолжал заниматься только потому, что не хотел проигрывать родительнице. Она считала сына слабаком.

"Чтобы ей не проиграть, пришлось стать народным артистом", – заявил Цискаридзе.

Танцор рассказал, что его страстью с юных лет была литература. По словам артиста, именно благодаря чтению у него хорошо поставленная речь. И это очень пригодилось, ведь давать интервью он начал довольно рано.