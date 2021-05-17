"Нежно любящий НМ": Цискаридзе признался в чувствах к молодому фавориту

Артист балета в своем инстаграм-аккаунте адресовал ученику поздравления с днем рождения. Педагог отметил, что внимательно следит за успехами фаворита и дорожит его трепетным отношением к себе. "Нежно любящий НМ", – написал молодому человеку Николай Цискаридзе.
Танцор опубликовал снимок и ролики Стенюшкина, талантом и трудолюбием которого гордится. Ученика он назвал необыкновенным. По словам знаменитости, в юноше его сразу очаровала взрослость и детскость одновременно. При этом он отметил, что сначала им было непросто друг с другом.
В первые полгода педагог и ученик "притирались". Но результат усилий, по мнению Николая Цискаридзе, превзошел все ожидания. На выпускном юный артист балета показал настоящее мастерство.
Отметим, что через год после выпуска Стенюшкина артист балета узнал, что являлся его кумиром. Это стало для Николая Цискаридзе неожиданностью. Танцор заверил, что если бы знал об этом раньше, что был бы строже с воспитанником.
Напомним, Николай Цискаридзе не женат. Артист балета не любит говорить о своей личной жизни.
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