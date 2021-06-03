"Моя опора и поддержка": режиссер Манижи рассказал о любовной связи с ней

29-летняя Манижа Сангин, выступающая под именем MANIZA, редко рассказывает о личной жизни. За нее это сделал ее режиссер.

Информация о том, что у певицы Манижи есть возлюбленный, проверена и подтверждена. Артистка сама заявила в СМИ, что она влюблена, и это взаимно. Однако подробностей о ее романе не было. Манижа не захотела распространяться на тему личной жизни.

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Из-за недостатка информации в Сети всегда появляются слухи. В век соцсетей их распространяют поклонники, и вскоре данные со скоростью света разлетаются по всем источникам. Недавно в Сети заговорили о том, что у 29-летней Манижи якобы роман с ее коллегой Ладо Кватанией.

С первых дней музыкального фестиваля в Роттердаме он находился рядом с Манижей и всячески поддерживал ее. 33-летний режиссер в интервью признался, что у них с Манижей теплые отношения. Он заявил, что для певицы он является другом и режиссером, пишет "КП".

Напомним, Кватания окончил РАТИ-ГИТИС в 2009 году. Ранее он уже сотрудничал с Манижей во время съемок клипа "Мама". Помимо этого он сотрудничал с группой "Ленинград", а также с Оксимироном и Хаски. Также он стал автором номера, с которым Манижа выступила на "Евровидении-2021" и заняла девятое место.

"Спасибо моей опоре и поддержке @ladokvataniya, который стал автором концепции номера и режиссером контента на экранах", – написала в своем микроблоге Манижа.