"Страстные отношения": Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе

Конфликт Егора Дружинина и Николая Цискаридзе продолжается уже долгие годы. Все дело в том, что еще в студенчестве актер встретил свою будущую супругу Веронику Ицкович, которая является кузиной легенды отечественного балета. Тогда юный Егор сделал все, чтобы быть с возлюбленной. Однако выбор сестры Николай так и не смог принять.

Пара появилась в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Они женаты уже около 30 лет и воспитывают троих наследников: дочь Александру и сыновей Тихона и Платона.

Вероника рассказала, что Николай – очень близкий для нее человек. По словам супруги Дружинина, двоюродный брат никогда не был против их брака, но ревность была сильнее него. Егор высказал предположение, что артист до сих пор не может побороть это чувство. "Между ними всегда были очень страстные, экспрессивные отношения", – отметила Ицкович.

Николай Цискаридзе вспомнил, что ему было 16 лет, когда состоялось их знакомство. Он подчеркнул, что тогда уже видел многих поклонников Вероники. Некоторые ему нравились, другие не очень, но он был шокирован, когда впервые встретил Егора. Артист балета назвал его "жутко кучерявым созданием" и сообщил, что всегда считал выбор сестры не совсем удачным, но научился жить с этим.

Егор Дружинин поделился: несмотря на все это, сейчас их отношения стали лучше. Они уже не ссорятся так, как раньше. Однако в молодости "бывало разное". По словам хореографа, с возрастом все стало тише, но у них непростые характеры. Он отметил, что Николай – тяжелый человек, он сам намного спокойнее.

