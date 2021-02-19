Умер Андрей Мягков Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
16:12
Королева попрощалась с сыном в день его 19-летия: Когда меня не станет на земле
16:10
Заявились домой: планы невесты Арзамасовой о грандиозном торжестве с треском провалились
15:50
"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание
15:48
"Живу, как в страшном сне": известный певец раздавлен смертью жены
15:32
Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок
15:27
Самолет съемочной группы "Орла и решки" совершил жесткую посадку без шасси
15:23
"Дни.ру" раздают подарки: часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro Sport
15:16
Платья и длинные волосы: почему Меган Фокс позволяет сыновьям странные наряды
15:15
Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма "Кин-дза-дза!"
15:09
"Страстные отношения": Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе
14:38
Аферист и приспособленец! Дочь Легкоступовой сцепилась с Фирсовым из-за наследства в эфире шоу
14:35
"Я рассвирепела": Борисова отомстила Калашниковой за скандальное интервью
14:28
Карбалевич об ужесточении закона об экстремизме в Белоруссии: Своеволие силовиков будет легализовано
14:14
Орбакайте выставила грудь на всеобщее обозрение
14:06
Близкие товарищи: Шепелев шокировал фотографией с Зеленским
13:53
Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом
13:51
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты
13:37
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата
13:28
Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!
13:27
Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях
13:24
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа
13:24
Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина
13:23
Названа причина задымления в Большом театре
13:16
При взрыве в Воронежской области пострадали люди
13:09
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым
12:49
Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней
12:46
Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях
12:41
С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений
12:35
"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян
12:34
Сообщается о задымлении в Большом театре
12:28
На дороге в Москве загорелась машина
12:14
"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег
12:07
Лариса Гузеева раздавлена горем
11:59
Мужчина с мачете ограбил магазин
11:56
Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:48
"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой
11:38
На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение
11:24
"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире
11:24
Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи
11:23
Что связывает Мягкова и президента Украины
11:07
"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске
11:05
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч
11:00
Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад
11:00
В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ
10:55
В Подмосковье задержали гаражного вора
10:47
"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем
10:47
Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей
10:22
Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал
10:22
Впервые: Крымский мост пришлось закрыть
10:12
В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
Шоу-бизнес
"Страстные отношения": Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе

"Страстные отношения": Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе

Егор Дружинин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конфликт Егора Дружинина и Николая Цискаридзе продолжается уже долгие годы. Все дело в том, что еще в студенчестве актер встретил свою будущую супругу Веронику Ицкович, которая является кузиной легенды отечественного балета. Тогда юный Егор сделал все, чтобы быть с возлюбленной. Однако выбор сестры Николай так и не смог принять.
прочитано 381 раз

Пара появилась в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Они женаты уже около 30 лет и воспитывают троих наследников: дочь Александру и сыновей Тихона и Платона.

ПО ТЕМЕ

Цискаридзе о близких отношениях с Фрейндлих

Егор Дружинин посвятил трогательный пост среднему сыну

Егор Владиславович Дружинин

Егор Владиславович Дружинин актер, кинорежиссер, хореограф

Вероника рассказала, что Николай – очень близкий для нее человек. По словам супруги Дружинина, двоюродный брат никогда не был против их брака, но ревность была сильнее него. Егор высказал предположение, что артист до сих пор не может побороть это чувство. "Между ними всегда были очень страстные, экспрессивные отношения", – отметила Ицкович.

Николай Цискаридзе вспомнил, что ему было 16 лет, когда состоялось их знакомство. Он подчеркнул, что тогда уже видел многих поклонников Вероники. Некоторые ему нравились, другие не очень, но он был шокирован, когда впервые встретил Егора. Артист балета назвал его "жутко кучерявым созданием" и сообщил, что всегда считал выбор сестры не совсем удачным, но научился жить с этим.

Егор Дружинин поделился: несмотря на все это, сейчас их отношения стали лучше. Они уже не ссорятся так, как раньше. Однако в молодости "бывало разное". По словам хореографа, с возрастом все стало тише, но у них непростые характеры. Он отметил, что Николай – тяжелый человек, он сам намного спокойнее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 19 февраля 2021, 15:09 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок

Сын режиссера показал роскошный аксессуар

Шоу-бизнес

"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег

Артист был резок
Шоу-бизнес

Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях

Он чувствует себя одиноким
Шоу-бизнес

Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым

Звезда раскрыла все тайны

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+