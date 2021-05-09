Из-за жесткого нарушения Алины Кабаевой случилось ужасное: Выкинули с балкона

Российская гимнастка Алина Кабаева является одной из тех звезд, которые вызывают наибольший интерес у российского обывателя. Все дело в том, что спортсменка редко появляется в публичном поле и дает интервью.
Иногда в прессе появляются архивные фото или истории, которые ранее были о гимнастке неизвестны. Недавно в свежем выпуске Ютуб-шоу "Соколиная охота" приняла участие Евгения Канаева, которая рассказала о курьезном случае, который приключился с ней и ее коллегами.
Однажды перед своим днем рождения Кабаева принесла сладкое в учебно-тренировочный центр, чтобы устроить импровизированный праздник. Для стройных гимнасток в рабочее время это было табу.
Девочки решили дать себе небольшое послабление и собрались в номере. Когда в помещение заходила тренер, все "криминальное" оперативно пряталось.
В один из таких моментов к спортсменкам наведалась хореограф. От неожиданности гимнастки выбросили один из тортов с балкона, а другой поставили на подоконник. Перенервничавшая девушка, которая спряталась за шторой, стала вытирать испачканные тортом руки о свою приятельницу, у которой в тот день был назначен экзамен.
Это было ужасно, поскольку испортилась не только одежда, но и тетради с важными конспектами. Так или иначе, тот случай Канаева сейчас вспоминает с улыбкой на лице.
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